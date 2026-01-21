La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (SecturCDMX) informó que la capital inició oficialmente su participación en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026 que se celebra en Madrid, España, donde la Ciudad se consolidará como una de las grandes protagonistas del turismo mundial rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

"México es el país invitado de Fitur 2026 y la Ciudad de México se consolida como uno de los grandes focos de atención internacional al ser sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con la histórica inauguración del torneo en territorio capitalino", indicó en un comunicado.

CDMX participa en la Feria Internacional de Turismo 2026 en Madrid, España.

Señaló que la oferta turística que la capital mexicana despliega en Fitur 2026 incluye activaciones culturales, experiencias inmersivas y encuentros estratégicos enfocados principalmente en acciones vinculadas a la justa deportiva cuya inauguración será este 11 de junio en el Estadio Banorte (antes Azteca).

Indicó que también destaca la promoción de rutas y corredores turísticos, la gastronomía reconocida internacionalmente y "una agenda que distingue a la ciudad como la de mejor oferta cultural y la que más museos tiene en el mundo".

Así como íconos mexicanos como la figura universal de Frida Kahlo, las jacarandas que cada primavera tiñen de morado sus calles, el juego tradicional de la lotería y referencias a sus barrios, tradiciones y expresiones artísticas que hacen de la Ciudad de México un espacio vivo, diverso y hospitalario. "Una ciudad que recibe al mundo con corazón grande, lista para compartir su historia, su energía y su futuro".

La dependencia destacó que la CDMX se consolidará como una de las grandes protagonista en el Mundial 2026.

La SecturCDMX aseguró que la capital presenta además una propuesta integral que combina patrimonio, innovación, cultura viva y grandes eventos internacionales, "posicionándose como un destino global que se vive con intensidad, diversidad y emoción".

"El pabellón de la ciudad y sus actividades en Fitur 2026 reflejan una narrativa clara: una metrópoli con historia milenaria, pero profundamente contemporánea, creativa y conectada con las nuevas generaciones", mencionó.



La dependencia agregó que la agenda de la Ciudad en Fitur contempla la firma de diversos convenios de colaboración, orientados a fortalecer la conectividad, la promoción internacional, el turismo cultural, deportivo y social, además de la atracción de inversiones que dejen un legado duradero más allá de los grandes eventos.

La secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto, dijo durante la inauguración de la feria que la capital se destaca por ser cultural, creativa y hospitalaria, lista para recibir al mundo rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y para compartir una ciudad que se vive, se celebra y se recuerda.

Mapa inmersivo de la CDMX llega al videojuego Fortnite

En el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (SecturCDMX) anunció que un mapa inmersivo de la capital llega al videojuego Fortnite, para que niños y jóvenes de todo el mundo conozcan más de la Ciudad, a seis meses de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Se trata del mapa Ciudad de México Parkour Challenge.

Mapa inmersivo de la capital llega al videojuego Fortnite.

En un comunicado, la SecturCDMX indicó que el proyecto incluye tres espacios icónicos de la capital: el Zócalo, corazón histórico, cultural y social del país; el Ángel de la Independencia, símbolo de identidad y memoria nacional; y Xochimilco, Patrimonio Mundial, expresión viva de la relación ancestral entre la ciudad y el agua.

"A través de una experiencia inmersiva, los jugadores podrán conocer y recorrer algunos de los sitios más emblemáticos de la ciudad, transformados en escenarios interactivos que despiertan la curiosidad y el deseo de visitarlos en la vida real", señaló.

Refirió que con esto, la Ciudad de México se convierte en el primer destino turístico del país en integrarse a Fortnite, uno de los videojuegos más influyentes del mundo, como parte de una estrategia de promoción turística.

Mapa inmersivo de la capital llega al videojuego Fortnite.

Explicó que esta iniciativa posiciona a la capital como una ciudad innovadora que entiende las nuevas formas de viajar, explorar y conectar con las audiencias jóvenes, digitales y globales.

La dependencia aseguró que la experiencia ya se encuentra disponible dentro de la plataforma de Fortnite, permitiendo a jugadores de todo el mundo explorar la Ciudad de México desde el entorno digital y comenzar el camino hacia una visita real.

"Innovar no es sólo incorporar tecnología, es saber dónde están las nuevas generaciones y cómo hablarles desde la emoción y la experiencia. Hoy la Ciudad de México entra a Fortnite para invitar al mundo a descubrir una ciudad viva, diversa y con corazón grande", dijo la secretaria de Turismo local, Alejandra Frausto.

