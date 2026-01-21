En este Día Internacional del Mariachi, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) de la Ciudad de México reportó que cuenta con un registro de 62 licencias de Trabajo no Asalariado para personas que ejercen este oficio.

"Este 21 de enero, celebramos a quienes mantienen viva una de las tradiciones más emblemáticas de México: el mariachi", señaló en X.

Día Internacional del Mariachi: Secretaría de Trabajo tiene registro de 62 licencias de "Trabajo no Asalariado". Foto: Especial.

La STyFe indicó a EL UNIVERSAL que de este total 56 pertenecen a hombres y seis a mujeres.

Mientras que 57 corresponden a renovación y cinco a reciente expedición.

La Secretaría del Trabajo capitalina recordó que contar con esa licencia "garantiza el derecho a realizar un trabajo digno. Foto: Especial.

La dependencia recordó que contar con la licencia de Trabajo no Asalariado "garantiza el derecho a realizar un trabajo digno, otorga certeza jurídica e identidad formal a la persona trabajadora no asalariada por parte del Gobierno de la Ciudad de México".

Foto: Especial.

Explicó que, con más de 35 años de trayectoria, Felipe San Román, mejor conocido como "El Charro Negro", originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ha llevado su música a las calles de Iztapalapa junto a su mariachi "Estrellas de América".

Aseveró que, gracias a la credencial de Trabajadores No Asalariados, Felipe y su mariachi pueden ejercer libremente su oficio en la vía pública.

Foto: Especial.

