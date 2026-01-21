Más Información

Trump anuncia acuerdo sobre Groenlandia con la OTAN; retira su amenaza de aranceles a Europa

Trump anuncia acuerdo sobre Groenlandia con la OTAN; retira su amenaza de aranceles a Europa

EU agradece a México envío de 37 criminales; “la justicia no se detiene en las fronteras”, advierte

EU agradece a México envío de 37 criminales; “la justicia no se detiene en las fronteras”, advierte

Corte atrae caso de Mario Aburto por asesinato de Colosio en 1994; revisará sentencia de 45 años de prisión

Corte atrae caso de Mario Aburto por asesinato de Colosio en 1994; revisará sentencia de 45 años de prisión

Mundial 2026: Estados Unidos da prioridad a citas de visa para titulares de boletos; están sujetos a evaluaciones

Mundial 2026: Estados Unidos da prioridad a citas de visa para titulares de boletos; están sujetos a evaluaciones

Despliegan operativo de búsqueda para localizar a la tiktoker “Nicholette”; fue privada de la libertad en Culiacán

Despliegan operativo de búsqueda para localizar a la tiktoker “Nicholette”; fue privada de la libertad en Culiacán

Partido Verde esperará iniciativa de reforma electoral para presentar su propuesta; Manuel Velasco destaca diálogo

Partido Verde esperará iniciativa de reforma electoral para presentar su propuesta; Manuel Velasco destaca diálogo

En este , la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) de la Ciudad de México reportó que cuenta con un registro de 62 licencias de para personas que ejercen este oficio.

"Este 21 de enero, celebramos a quienes mantienen viva una de las más emblemáticas de México: el mariachi", señaló en X.

Día Internacional del Mariachi: Secretaría de Trabajo tiene registro de 62 licencias de "Trabajo no Asalariado". Foto: Especial.
Día Internacional del Mariachi: Secretaría de Trabajo tiene registro de 62 licencias de "Trabajo no Asalariado". Foto: Especial.

La STyFe indicó a que de este total 56 pertenecen a hombres y seis a mujeres.

Mientras que 57 corresponden a renovación y cinco a reciente expedición.

La Secretaría del Trabajo capitalina recordó que contar con esa licencia "garantiza el derecho a realizar un trabajo digno. Foto: Especial.
La Secretaría del Trabajo capitalina recordó que contar con esa licencia "garantiza el derecho a realizar un trabajo digno. Foto: Especial.

Lee también:

La dependencia recordó que contar con la licencia de Trabajo no Asalariado "garantiza el derecho a realizar un trabajo digno, otorga certeza jurídica e identidad formal a la persona trabajadora no asalariada por parte del Gobierno de la Ciudad de México".

Foto: Especial.
Foto: Especial.

Explicó que, con más de 35 años de trayectoria, Felipe San Román, mejor conocido como "El Charro Negro", originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ha llevado su música a las calles de Iztapalapa junto a su mariachi "Estrellas de América".

Aseveró que, gracias a la credencial de Trabajadores No Asalariados, Felipe y su mariachi pueden ejercer libremente su oficio en la vía pública.

Foto: Especial.
Foto: Especial.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]