La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) emitió una alerta por una forma de estafar a la ciudadanía conocida como “currículum en revisión” a través de la que los criminales buscan robar datos personales.

El modus operandi, de acuerdo con la SSC, consiste en que personas se ponen en contactos con la víctima vía telefónica, asegurando que recibieron su currículum y que está siendo valorado para una supuesta vacante.

Posteriormente, los ciberdelincuentes piden a la víctima que agreguen a WhatsApp el número telefónico desde donde se les llama, para llevar la comunicación a dicha plataforma donde es más susceptible de manipulación, mencionó la SSC.

A través de WhatsApp, los criminales manipulan a la persona de forma más directa y privada, facilitando el fraude y robo de información personal, datos bancarios o enviar enlaces maliciosos.

Lee también Policía Cibernética alerta por falsos activadores en TikTok; advierten robo de datos y contraseñas mediante malware

La Unidad de la Policía Cibernética emitió las siguientes recomendaciones:

Confirmar la veracidad de la oferta labora antes de responder cualquier llamada o anuncio.

No compartir información personal, contraseñas, números de tarjetas bancarias, etcétera.

No abrir links o documentos enviados por números desconocidos, ya que podrían contener malware diseñado para robar información.

No trasladar la conversación a aplicaciones de mensajería instantánea o redes sociales con personas desconocidas.

Desconfiar de promesas rápidas, urgentes o que pidan actuar bajo presión.

Reportar cualquier intento de fraude, llamada, mensaje o publicaciones sospechosas.

Informarse en materia de ciberseguridad y considerar usar programas de protección, antivirus y filtros de spam.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL