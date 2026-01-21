Más Información

Policías capitalinos en posesión de una subametralladora y un arma corta, con las que presuntamente a dos personas dentro de la Central de Abasto de la Ciudad de México (CEDA).

Los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) asignados a la fueron alertados por operadores del Centro de Comando y Control (C2) CEDA, sobre un probable robo a mano armada en el pasillo 3, letras S-T, por lo que se movilizaron al lugar.

Caen dos hombres tras presunto asalto en la Central de Abasto de la CDMX; les hallaron una subametralladora. Foto: Especial.
Al llegar, se entrevistaron con dos hombres de 25 y 53 años de edad, quienes refirieron haber sido amagados por dos sujetos armados, quienes los despojaron de sus pertenencias, informó la SSC.

Los oficiales ubicaron a los sospechosos metros adelante y los interceptaron. Luego de una revisión les hallaron una subametralladora, una pistola y varios cartuchos útiles, así como un uniforme de una empresa de seguridad privada, un chaleco balístico y una chamarra con la palabra "Policía".

Por lo anterior, los dos sujetos de 22 y 23 años de edad fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.

