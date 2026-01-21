El regreso de Gerardo González García como diputado local tensó los alrededores del Congreso de la Ciudad de México.

González García rindió protesta como legislador el pasado 1 de septiembre de 2024, pero un día después pidió licencia para que su suplente Víctor Hugo Lobo Rodríguez asumiera el cargo.

Hoy, durante la Comisión Permanente, se leyó un comunicado en el que Gerardo González García anuncia su regreso como legislador local.

Lee también Alertan por fraude de "currículum en revisión"; Policía Cibernética emite recomendaciones

Lo anterior provocó que simpatizantes de González García y de Lobo Rodríguez se manifestaran a las afueras del Congreso local y empezarán una “guerra” de consignas. Tuvieron que llegar elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para contener los ánimos.

La calle de Donceles permanece cerrada debido a la presencia de simpatizantes de ambos grupos.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso capitalino, Jesús Sesma, tuvo que salir para explicar al grupo a favor de Gerardo González García que él “al día de hoy ya es diputado local”.

“Yo recibí una misiva de una reincorporación y eso es a lo que yo, jurídicamente, tengo que hacerle caso, y el tema político, pues voy a abonar para que pueda llevarse de la mejor manera posible y sin conflicto. Evidentemente, hoy fue un día inesperado que no pensamos que esto fuera a suceder”, expuso Sesma.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL