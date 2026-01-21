Tultepec, Mex.- Un grupo de ejidatarios de Tultepec, Tultitlán y Nextlalpan se manifiestan para exigir el cumplimiento de acuerdos con el gobierno federal, respecto al pago de tierras, infraestructura de calles y la solicitud de cambio de nombre a dos estaciones con el argumento de no perder la identidad.

Enrique Reyes Cortés, integrante del comisariado ejidal Tultepec informó en entrevista que el gobierno federal no ha avanzado con la resolución de los problemas aún y con las múltiples mesas de diálogo establecidas y “nos cansamos de esperar, queremos soluciones porque ellos se van este año”.

Son alrededor de 100 personas las que bloquean el paso en la Avenida Recursos Hidráulicos, a la altura del campamento de la Secretaría de la Defensa Nacional, ubicado frente a la estación del proyecto ferroviario llamada Teyahualco.

Entre las peticiones que también han señalado los manifestantes se encuentran la de cambiar los nombres a la estación Los Agaves, ubicada en Tultepec, para que sea nombrada como Zacamole; y que la estación Nextlalpan sea renombrada como Cajiga, debido a que son los nombres de los núcleos ejidales en los que se encuentran y perderían su identidad.

Lee también Familiares de Miguel Ángel Rojas protestan en los juzgados de Distrito; exigen justicia por fotoperiodista fallecido en Axe Ceremonia

Ejidatarios bloquean vialidad en Edomex; exigen pagos y cambio de nombre de estaciones. Foto: Arturo Contreras

Reyes Cortés señaló que en cuanto a la afectación en tierras hubo un tramo pavimentado que no debió ser atendido al tratarse de tierras ejidales. “En la parte de atrás sí adquirieron y pagaron una tierras, unos caminos, pero resulta que ellos pagaron 2.80 metros y tomaron 7 metros para que la calle funcionara”.

Por su parte, Cecilia Montes, directora de Enlace y Vinculación del gabinete de Infraestructura y Turismo, reconoció que existen remanentes de la atención social y puntualizó que hay caso en donde les asiste la razón la razón a los ejidatarios y en otros no.

“Tenemos pendientes pago de afectaciones a un ejido. En ese sí, estamos en el proceso de que el avalúo nos lo hagan llegar para continuar con el procedimiento. Sabemos que la gente tiene urgencia de que se les resuelva, en ocasiones los procedimientos administrativos, sobre todo fue cierre fiscal y cuestión de cosas administrativas que han detenido pero estamos avanzando en ello”, mencionó la funcionaria federal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL