Familiares, amigos y representantes legales de Miguel Ángel Rojas Hernández, fotoperiodista que perdió la vida durante el festival Axe Ceremonia, se manifestaron este martes en los Juzgados de Distrito en Materia Penal para exigir el inicio del proceso penal y evitar que el caso quede en la impunidad.

La protesta se realizó en el marco del amparo 853/2025, promovido por la representación legal de la familia de la otra víctima, la también fotoperiodista Berenice Giles Rivera. Dicho recurso solicita que se determine la responsabilidad de la empresa promotora OCESA, encargada de la organización del festival AXE Ceremonia en el Parque Bicentenario, antes de que avance el proceso legal.

Familiares de Miguel Ángel Rojas, protestan en los juzgados de Distrito; exigen justicia por fotoperiodista fallecido en Axe Ceremonia. Foto: Especial

Durante la movilización, familiares y amigos de Rojas Hernández señalaron que han transcurrido 98 días desde la fecha en la que debía celebrarse la audiencia correspondiente, sin que hasta el momento se haya concretado, lo que —afirman— retrasa el acceso a la justicia.

Los manifestantes exigieron a las autoridades judiciales que se agilicen los procedimientos y se garantice una investigación exhaustiva que permita esclarecer los hechos y fincar responsabilidades por la muerte del fotorreportero ocurrida el año pasado durante el evento musical.

