Cuautitlán, Mex. - El Ayuntamiento de Cuautitlán México aprobó hoy en sesión de Cabildo insertar en toda la correspondencia oficial la leyenda “2026, Año de Andrés Manuel López Obrador”, modificando lo aprobado por la legislatura que indicaba el presente año como “2026, Año del Humanismo en el Estado de México”.

El argumento expuesto por el secretario del Ayuntamiento, Alberto Romero Reyes señala que la intención es promover el patriotismo y la conciencia cívica e histórica, al tiempo de afirmar que el gobierno municipal tiene las facultades para hacer la modificación.

Además, indicó que la inserción de la leyenda “2026, Año de Andrés Manuel López Obrador”, reafirma el compromiso con los ideales de igualdad y austeridad republicana, asegurando que se alinean a lo que realiza el actual Ayuntamiento de Cuautitlán México.

De igual forma, el secretario del Ayuntamiento en Cuautitlán México citó la frase del ex presidente de México, López Obrador, para referirse a un actuar de la presente administración como “por el bien de todos, primero los pobres”.

La propuesta fue aprobada con 6 votos a favor, dos en contra y 3 abstenciones, con la exposición de ediles de oposición que mencionaron que hay cosas más importantes que tratar y resolver en la localidad.

La correspondencia oficial tendrá la leyenda “2026, Año de Andrés Manuel López Obrador”, sustituyendo la de “2026, Año del Humanismo en el Estado de México” y aplicará para los oficios que emita el gobierno municipal, Sistema DIF, organismo de Derechos Humanos y autoridades auxiliares.

