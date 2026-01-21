Más Información

No hubo este miércoles, derivado de una mesa de trabajo para escuchar propuestas y seguir en pláticas con el gobierno capitalino.

Ayer integrantes de la suspendieron el llamado a huelga que tenían programado este miércoles ya que acordaron con autoridades del gobierno capitalino una prórroga de 15 días para continuar negociaciones.

La Alianza de Tranviarios de México informó que, tras una reunión con Héctor Ulises García Nieto, titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, se acordó presentar a los trabajadores tranviarios la propuesta de prorrogar 15 días el emplazamiento a huelga, con el objetivo de analizar a fondo las demandas laborales y continuar con el proceso de negociación.

Derivado de este acuerdo, el emplazamiento a huelga fue reprogramado para el primer minuto del 4 de febrero de 2026, a fin de dar margen a las partes para avanzar en la construcción de acuerdos. La nueva fecha podría afectar la operatividad del Cablebús, Tren Ligero y Trolebús.

La organización solicita un incremento del 10% adicional al aumento federal, con el objetivo de proteger los tabuladores, los cuales se han visto rebasados por los recientes incrementos al salario mínimo, explicaron.

