Integrantes de la Alianza de Tranviarios de México suspendieron el llamado a huelga que tenían programado este miércoles ya que acuerdan con autoridades del gobierno capitalino una prórroga de 10 días para continuar negociaciones.

La Alianza de Tranviarios de México informó que, tras una reunión con Héctor Ulises García Nieto, titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, se acordó presentar a los trabajadores tranviarios la propuesta de prorrogar 10 días el emplazamiento a huelga, con el objetivo de analizar a fondo las demandas laborales y continuar con el proceso de negociación.

Derivado de este acuerdo, el emplazamiento a huelga fue reprogramado para el primer minuto del 4 de febrero de 2026, a fin de dar margen a las partes para avanzar en la construcción de acuerdos. La nueva fecha podría afectar la operatividad del Cablebús, Tren Ligero y Trolebús.

Alianza de Tranviarios suspende llamado a huelga para este miércoles; dan prórroga de 10 días para continuar negociaciones. Foto: Especial.

Los tranviarios dijeron que la propuesta fue expuesta ante la Asamblea de trabajadores, celebrada a las 16:00 horas, donde fue sometida a votación. “Si bien la decisión se tomó en un contexto de votación dividida, la mayoría optó por conceder la prórroga como una muestra de disposición al diálogo y a la negociación”, expusieron en un comunicado de prensa.

Lee también: Mundial 2026: CDMX lanzará campaña para advertir a turistas sobre prohibición de vapeadores; buscan garantizar que se cumpla con disposición

Al respecto, Gerardo Martínez líder de la agrupación señaló que “esta prórroga es una decisión responsable tomada por los trabajadores, que demuestra su voluntad de privilegiar el diálogo y el análisis serio de sus demandas, sin renunciar a la defensa de sus derechos laborales”.

Alianza de Tranviarios suspende llamado a huelga para este miércoles; dan prórroga de 10 días para continuar negociaciones. Foto: Especial.

Asimismo, destacó que el objetivo central es alcanzar acuerdos que garanticen condiciones laborales dignas y estabilidad en el servicio: “Nuestro compromiso es seguir negociando con firmeza y transparencia, buscando soluciones que beneficien a los trabajadores tranviarios y a la movilidad de la ciudad”.

El acuerdo de prórroga se presentará esta noche ante el Tribunal Laboral de la Ciudad de México, conforme a los procedimientos legales correspondientes.

Asimismo, se llevará a cabo una nueva reunión en la Semovi para continuar con las negociaciones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr