Líderes de la Alianza de Tranviarios de México (ATM) y el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, sostuvieron un encuentro para analizar propuestas, tras el amago de una huelga mañana que afectará la operación del Trolebús, Tren Ligero y Cablebús.

El secretario de Movilidad posteó en sus redes sociales, “por instrucciones de la jefa de Gobierno sostuvimos una reunión con representantes de la Alianza de Tranviarios de México para escuchar sus necesidades laborales y trabajar en soluciones conjuntas que beneficien a todas y todos”.

Por instrucciones de la #JefadeGobierno @ClaraBrugadaM, sostuvimos una reunión con representantes de la Alianza de Tranviarios de México para escuchar sus necesidades laborales y trabajar en soluciones conjuntas que beneficien a todas y todos. pic.twitter.com/sw15Pwmn6n — Héctor Ulises García Nieto (@HectorUlisesGN) January 20, 2026

Lee también: Vinculan a proceso a Ulises Enrique, quien envió video de asesinato a su mamá por error; permanecerá en el Reclusorio Oriente

Por la mañana integrantes de la ATM encabezaron su Asamblea General Informativa Extraordinaria donde acordaron escuchar las propuestas de gobierno y volver a sesionar por la tarde, a fin de determinar si aceptan los planteamientos de Gobierno Capitalino o sigue en pie el paro que se ejecutará este miércoles 21 de enero.

La organización solicita un incremento del 10% adicional al aumento federal, con el objetivo de proteger los tabuladores, los cuales se han visto rebasados por los recientes incrementos al salario mínimo, explicaron.

Huelga en Trolebús, Tren Ligero y Cablebús sigue en pie, señala Alianza de Tranviarios de México (19/01/2026). Foto: Especial / Cuartoscuro

Al respecto, el secretario de Gobierno, César Cravioto, durante la conferencia que se llevó a cabo al medio día, se dijo confiado de que el Sindicato de Tranviarios, será flexible a los planteamientos que realice el secretario de Movilidad y el subsecretario de Finanzas y que se llegue a un acuerdo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr