Más Información

México hace tercer envío de narcos a EU; van 37, "El Indio" y un familiar de "El Mencho", entre ellos

México hace tercer envío de narcos a EU; van 37, "El Indio" y un familiar de "El Mencho", entre ellos

Van 92 criminales “de alto impacto” trasladados de México a EU tras tercera entrega; esta es la lista

Van 92 criminales “de alto impacto” trasladados de México a EU tras tercera entrega; esta es la lista

"La Chayo", la narco proveedora de armas del CJNG; la única mujer entre los capos enviados a EU acusados de narcoterrorismo

"La Chayo", la narco proveedora de armas del CJNG; la única mujer entre los capos enviados a EU acusados de narcoterrorismo

Quién es “El Indio”, el narco VIP extraditado a EU; la historia del compadre de "La Barbie" que enamoró a una ex Miss Universo

Quién es “El Indio”, el narco VIP extraditado a EU; la historia del compadre de "La Barbie" que enamoró a una ex Miss Universo

Caso de doble feminicidio en Cuautitlán; Eric Antonio “N” podría enfrentar hasta 70 años de cárcel por cada víctima

Caso de doble feminicidio en Cuautitlán; Eric Antonio “N” podría enfrentar hasta 70 años de cárcel por cada víctima

Fueron 60 los marinos mexicanos que viajaron en avión militar de EU, según dictamen; PAN ve transgresión de facultades del Senado

Fueron 60 los marinos mexicanos que viajaron en avión militar de EU, según dictamen; PAN ve transgresión de facultades del Senado

Líderes de la Alianza de Tranviarios de México (ATM) y el secretario de Movilidad, , sostuvieron un encuentro para analizar propuestas, tras el amago de una mañana que afectará la operación del Trolebús, Tren Ligero y Cablebús.

El secretario de Movilidad posteó en sus redes sociales, “por instrucciones de la jefa de Gobierno sostuvimos una con representantes de la Alianza de Tranviarios de México para escuchar sus necesidades laborales y trabajar en soluciones conjuntas que beneficien a todas y todos”.

Lee también:

Por la mañana integrantes de la ATM encabezaron su Asamblea General Informativa Extraordinaria donde acordaron escuchar las propuestas de gobierno y volver a sesionar por la tarde, a fin de determinar si aceptan los planteamientos de Gobierno Capitalino o sigue en pie el paro que se ejecutará este miércoles 21 de enero.

La organización solicita un incremento del 10% adicional al aumento federal, con el objetivo de proteger los tabuladores, los cuales se han visto rebasados por los recientes incrementos al salario mínimo, explicaron.

Huelga en Trolebús, Tren Ligero y Cablebús sigue en pie, señala Alianza de Tranviarios de México (19/01/2026). Foto: Especial / Cuartoscuro
Huelga en Trolebús, Tren Ligero y Cablebús sigue en pie, señala Alianza de Tranviarios de México (19/01/2026). Foto: Especial / Cuartoscuro

Al respecto, el secretario de Gobierno, César Cravioto, durante la conferencia que se llevó a cabo al medio día, se dijo confiado de que el Sindicato de Tranviarios, será flexible a los planteamientos que realice el secretario de Movilidad y el subsecretario de Finanzas y que se llegue a un acuerdo.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]