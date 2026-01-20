La jefa de Gobierno, Clara Brugada, adelantó que antes de la Copa del Mundo, se echará a andar una campaña para que los turistas que visiten la Ciudad de México con motivo de la justa deportiva conozcan la prohibición de vapeadores y cigarrillos electrónicos que entró en vigor el pasado 16 de enero, y para informarles sobre otros aspectos de lo que pueden o no hacer en la capital del país.

Explicó que, si bien la regulación de vapeadores está dirigida más bien hacia los comerciantes, quienes señaló, tienen controlado este comercio, también se brindará la explicación a los turistas que lleguen a la CDMX.

“En cuanto a los turistas, se tiene que hacer una campaña con anticipación, para que ellos sepan qué se puede hacer en la ciudad y qué no y uno de estos temas son los vapeadores. Sobre todo, el tema de los vapeadores es para los que venden, los que están de alguna manera controlando el comercio, pero, aun así, se les va a explicar a los turistas”, dijo.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina aseveró que su administración no se detendrá en cuanto a la realización de operativos contra mercancía ilegal en el Centro Histórico, como en el resto de la ciudad, y se buscará garantizar que se cumpla con la disposición.

En su oportunidad, el secretario de Gobierno, César Cravioto, indicó que se continuará revisando todos los establecimientos mercantiles y de comercio informal, junto con el INVEA y la Secretaría de Salud; y señaló que los turistas tendrán que “adecuarse a las leyes nacionales”.

El pasado 17 de enero, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, entregó para su destrucción final 50 mil 376 vapeadores y cigarrillos electrónicos, equivalentes a 10 millones de pesos, los cuales fueron decomisados en un puesto y bodegas ubicados en el Centro Histórico.

Este 16 de enero entró en vigor la modificación a la Ley General de Salud que prohíbe la venta de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos similares, con el objetivo de restringir su circulación y consumo en todo el país.

