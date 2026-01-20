La jefa de Gobierno, Clara Brugada, adelantó que este miércoles entregará al Congreso de la Ciudad de México, una serie de “puntos prioritarios” que considera relevantes para la regulación de los albergues de animales, entre las que resalta una definición de los mismos y la creación de un padrón de estos espacios.

Precisó que ya se comunicó con el presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma y confió en que se haga una consulta y haya diálogo con animalistas para la elaboración de una propuesta sobre el tema.

“Hablé ya con el presidente de la Mesa Directiva, el diputado Sesma, que el día de mañana (miércoles) hacemos entrega de los puntos prioritarios; y nosotros consideramos que estos puntos deben de discutirse con los animalistas, con la gente de los albergues, con la sociedad, entonces, seguramente el Congreso tendrá también propuestas, los diputados, que generen una consulta para avanzar en un proyecto, más que nosotros definir una propuesta”, dijo.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina precisó que son seis los puntos que considera que deben tener las reformas para que la CDMX tenga albergues que garanticen el bienestar animal:

Una definición de los albergues; advirtió que hay distintos tipos de albergues, desde los que están a cargo de instituciones o asociaciones sin fines de lucro, así como los que son de personas o familias que son rescatistas de animales, por lo que señaló que tiene que haber “una diferenciación clara”.

Crear un padrón de albergues de la Ciudad de México.

Establecer en qué condiciones deben de estar los albergues de animales; puntualizó que deben cumplir con los cinco dominios que marca la Ley de Bienestar Animal de la CDMX: nutrición adecuada, ambiente óptimo, cuidado de la salud, espacio para garantizar su comportamiento y estado mental.

Definir en qué espacios puede haber albergues; explicó que hay ocasiones en que hay quejas de vecinos por olores o ruidos de los animales.

por olores o ruidos de los animales. Diseñar los mecanismos de supervisión y de verificación de las condiciones en las que operan los albergues.

Establecer mecanismos y rutas para saber cómo podría apoyar el Gobierno de la CDMX a estos albergues.

“Se trata de reformas que apoyen a los albergues y que apoyen al bienestar animal, no se trata de una ley que vaya en contra de los albergues; yo considero que al contrario hay un gran potencial ciudadano que apoya a los animales, sólo que hay que hacerlo bien”, dijo.

