La alcaldía Miguel Hidalgo informó que realizará jornadas de esterilización gratuita para gatos y perros en su Unidad Móvil de Esterilización, como parte de las acciones para fomentar la tenencia responsable de animales de compañía en la demarcación.

A través de sus redes sociales, la demarcación detalló que las jornadas se llevarán a cabo del 19 al 23 de enero en el Parque Caneguín, ubicado en Lago Caneguín s/n, colonia Argentina Antigua; el servicio será gratuito y estará dirigido exclusivamente a residentes de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Las autoridades indicaron que, previo a acudir a la unidad móvil, es necesario agendar una cita vía WhatsApp al número 55 1059 4068.

“Debido a la gran demanda de dueños responsables que quieren esterilizar a su michi o lomito, nuestra Unidad Móvil de Esterilización se queda una semana más en el Parque Caneguín” dijo.

