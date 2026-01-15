Diputados locales visitaron el albergue provisional que habilitó el gobierno capitalino en el Deportivo Hermanos Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero, para constatar las condiciones en las que se encuentran 183 perros rescatados del Refugio Franciscano.

Legisladores de Morena, PAN, PVEM y Movimiento Ciudadano estuvieron presentes en esta actividad para ver, acariciar y sacarse la foto con los lomitos, que en su mayoría son de talla grande y de edad avanzada.

Se pudo ver que algunos perros tenían su pelo muerto, señal de que no han sido cepillados en varios días o semanas. Asimismo, otras mascotas estaban en cuartos amplios y otros más en jardines recientemente habilitados.

A este recorrido acudió la procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), Mónica Viétnica Alegre, quien destacó que tienen recibidas cuatro mil denuncias por maltrato animal, algunas de ellas por hacinamiento o acumulación de perros, principalmente hecho por adultos mayores.

Lee también Refugio Franciscano acusa cancelación de visitas a albergues de perros en la GAM; califican acción como falta de respeto

Diputados supervisan albergue de perros rescatados en la GAM; anuncian campañas de adopción. Foto: Omar Díaz

Detalló que los perros que se encuentran en este albergue provisional tienen collares de distintos colores, según su grado de socialización. Comento que llevan un registro de vacunación de cada mascota, y que hay veterinarios que hacen reportes diarios sobre el estado de los animales y de las necesidades de insumos que se requieran.

La coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, apuntó que una vez superado el tema legal, deben abocarse a realizar campañas de adopción para todas estas mascotas.

“Ahora tenemos que buscar hacer una campaña de concientización muy grande. Son animales grandes; son perros de talla grande. Lo que tendríamos ahora pidiéndoles es que nos ayuden, después de que se cumplan con los protocolos en la adopción. Porque también son animales algunos adultos, algunos son viejos y, desafortunadamente, de repente, esos son los que no son susceptibles de adoptar”, expuso.

El presidente de la Comisión de Bienestar Animal, Manuel Talayero, reiteró que se realizarán fotos abiertos con todos los actores involucrados para analizar la iniciativa que envíe la jefa de Gobierno, Clara Brugada, referente a albergues y refugios.

Mientras se realizaba el recorrido, cerca de 15 personas se encontraban afuera del Deportivo Hermanos Galeana gritando consignas contra lo que llamaron “simulación”

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL