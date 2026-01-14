A pesar del acuerdo con autoridades de la CDMX para que representantes del Refugio Franciscano accedan a supervisar las condiciones en que se encuentran los 183 perros albergados en el Deportivo Hermanos Galeana, vecinos de la GAM y animalistas se manifestaron este miércoles para exigir que dejen ver a los perros.

Lee también Brigada de la SSC albergará a otros 183 perros rescatados

“No nos vamos a mover de aquí hasta que permitan a los franciscanos ver a los perros”, exigieron los vecinos con pancartas en mano, en una de las entradas al deportivo.

Minutos antes de las 11:00 de la mañana, el grupo de manifestantes se movió de avenida 416 (donde está el Deportivo Hermanos Galeana) hacia avenida 608, a la altura del metro Bosque de Aragón, de la Línea B, para cerrar la vialidad y exigir que les permitan ver a los perros como se comprometió el Gobierno de la CDMX este martes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL