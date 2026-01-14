Más Información

A pesar del acuerdo con autoridades de la CDMX para que representantes del accedan a supervisar las condiciones en que se encuentran los 183 perros albergados en el , vecinos de la GAM y animalistas se manifestaron este miércoles para exigir que dejen ver a los perros.

“No nos vamos a mover de aquí hasta que permitan a los franciscanos ver a los perros”, exigieron los vecinos con pancartas en mano, en una de las entradas al deportivo.

Minutos antes de las 11:00 de la mañana, el grupo de manifestantes se movió de avenida 416 (donde está el Deportivo Hermanos Galeana) hacia avenida 608, a la altura del metro Bosque de Aragón, de la Línea B, para cerrar la vialidad y exigir que les permitan ver a los perros como se comprometió el Gobierno de la CDMX este martes.

