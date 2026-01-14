Los 183 perros del Refugio Franciscano que permanecen en un albergue temporal en el Deportivo Hermanos Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero, serán trasladados el 23 de enero a la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), donde ya hay otros 371 rescatados, y fueron habilitados 900 nuevos espacios.

Así lo dio a conocer la jefa de Gobierno, Clara Brugada, durante una visita al albergue temporal de la GAM, desde donde afirmó que los animales se encuentran en “buenas condiciones”, están bien alimentados y reciben atención veterinaria.

“Están en buenas condiciones, queremos decir con mucha claridad y precisión que los lugares donde están hoy los perritos que están en la Utopía de la GAM están en buenas condiciones, están comiendo bien, tienen médicos 24/7 y tienen limpieza permanente, además de que los están sacando por grupo y ellos conviviendo”, aseguró.

La mandataria adelantó que para el traslado de los animales a las instalaciones de la BVA, que está a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se pedirá la participación de observadores, para que vean la manera en que son transportados, y “que haya especialistas para hacerlo de la mejor manera y que estén ya de manera definitiva, hasta que se adopten”.

Afirmó que actualmente los perros están en etapa de vacunación para posteriormente avanzar con la adopción.

Clara Brugada aseguró que “de ninguna manera”, el Gobierno de la CDMX hubiera rescatado a los animales para que estuvieran en malas condiciones en otro lugar y lamentó que el tema se haya “politizado”.

“No quiero decirlo tal cual, pero hablan de que si se lleva a los animalitos a Brigada [de Vigilancia] Animal es para sacrificarlos y eso de ninguna manera lo permitiríamos; hay muchas mentiras que se están diciendo y no hay como venir y ver que estén bien”, sentenció.

La jefa de Gobierno indicó que pidió a las secretarias del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, y de Salud, Nadine Gasman, que cada uno de los perros tengan su fotografía para compartir su evolución en redes sociales de manera permanente y haya claridad del estado de todos los animales.

Junto a miembros de su gabinete, la mandataria capitalina recorrió las instalaciones donde están resguardados los perros, en un área en el deportivo en la que también se construye una Utopía, y donde hay espacios con juegos al aire libre para que tengan recreación, así como lugares en interiores que se habilitaron para que pueden descansar, tomar agua o alimentos.

En total, 60 veterinarios atienden a los perros en los tres espacios a los que el Gobierno de la CDMX trasladó a los más de 900 perros rescatados (el albergue en el Ajusco, en el deportivo en la GAM y en la BVA); además de otras 100 personas que se dedican a otras actividades de atención, como son limpieza o manejo de los perros.

La secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, agregó que las imágenes que circularon en los últimos días, en las que se apreciaba a los perros en transportadoras corresponde a un “periodo transitorio muy temporal” en el que los animales fueron trasladados del refugio al albergue donde están ahora.