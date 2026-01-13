Manifestantes en pro del Refugio Franciscano mantienen el bloqueo frente al Metrobús 416 poniente de la línea 6 donde exigen se garantice la seguridad de más de 900 perros que fueron canalizados al Deportivo Hermandos Galeana, y a un predio del Ajusco.

Con parcantas que dicen “no es rescate es masacre”, “refugio franciscano 47 años a procurar a animales que la sociedad olvidó”, “Clara Brugada devuelve la manada”, son algunos de los mensajes que se observa.

Lee también Clara Brugada rechaza convertir predio donde estaba el Refugio Franciscano en desarrollo inmobiliario; no se darán autorizaciones, afirma

Bloqueo por Refugio Franciscano; protestan en Metrobús Línea 6 por traslado de perros. Foto: Luis Camacho

Aproximadamente se contabilizan 20 personas obstruyendo la vialidad, quienes externan su petición entre ellas, garantizar la seguridad de los perritos que fueron trasladados al Deportivo Hermanos Galeana.

Rosa Barzarte, activista, aseguró que buscarán hablar con la jefa de gobierno, Clara Brugada, quien se espera acuda al Deportivo en próximas horas.

