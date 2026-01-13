Más Información
Activistas reportan al menos 2 mil muertos en represión de las protestas en Irán; Trump dice a manifestantes que ayuda va en camino
Lesli, la conexión entre el "Tren de Aragua" y "La Unión Tepito"; así fungía como negociadora entre los grupos criminales
¿Vigilarán a las personas con el registro de celulares?; Sheinbaum explica para qué funciona esta medida
Ricardo Salinas mantiene su pulso con el gobierno de México; denuncia en la OEA persecución política
Otorgan nueva prórroga a acusado de acoso contra la presidenta Claudia Sheinbaum; seguirá preso en el Reclusorio Norte
Manifestantes en pro del Refugio Franciscano mantienen el bloqueo frente al Metrobús 416 poniente de la línea 6 donde exigen se garantice la seguridad de más de 900 perros que fueron canalizados al Deportivo Hermandos Galeana, y a un predio del Ajusco.
Con parcantas que dicen “no es rescate es masacre”, “refugio franciscano 47 años a procurar a animales que la sociedad olvidó”, “Clara Brugada devuelve la manada”, son algunos de los mensajes que se observa.
Lee también Clara Brugada rechaza convertir predio donde estaba el Refugio Franciscano en desarrollo inmobiliario; no se darán autorizaciones, afirma
Aproximadamente se contabilizan 20 personas obstruyendo la vialidad, quienes externan su petición entre ellas, garantizar la seguridad de los perritos que fueron trasladados al Deportivo Hermanos Galeana.
Rosa Barzarte, activista, aseguró que buscarán hablar con la jefa de gobierno, Clara Brugada, quien se espera acuda al Deportivo en próximas horas.
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]