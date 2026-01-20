La Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México (Coparmex CDMX) llamó a los distintos sectores a diversificar las exportaciones de la capital, pues aseguró que durante el tercer trimestre de 2025 la capital abarcó apenas el 0.7% del total de las exportaciones del país.

Indicó que, al registrar exportaciones por 993 millones de dólares, se arroja que se continúa limitando el dinamismo exportador de la capital, registrando una variación negativa para 2025.

Señaló que, según la Encuesta Trimestral de Exportaciones por Entidad Federativa (ETEF) del Inegi, la Ciudad de México se colocó en la posición 19 de exportación de todo México.

Lee también: Muere motociclista en Tlalpan; se impacta contra camión de volteo estacionado

En un comunicado, la Coparmex CDMX refirió que esto se debe a que la estructura de las exportaciones de la Ciudad de México continúa altamente concentrada en el sector manufacturero, que representa el 99.5% del total exportado.

Señaló que, dentro de este sector destaca la industria química, que concentra 49.1% del valor total de las exportaciones, seguida por los accesorios y aparatos eléctricos y el equipo de generación de energía, la industria del plástico y del hule, así como la industria alimentaria.

"Este resultado no obedece a una falta de capacidades productivas, sino a una estructura económica distinta, en la que la Ciudad concentra servicios avanzados, corporativos, creativos y de alto valor agregado que no se reflejan plenamente en las estadísticas de exportación de mercancías", mencionó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr