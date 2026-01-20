Más Información

La gobernadora de Aguascalientes, , y el alcalde de Benito Juárez, , sostuvieron una reunión de trabajo con el objetivo de intercambiar experiencias, estrategias y buenas prácticas en materia de seguridad y administración gubernamental.

El encuentro se realizó en la sede de la alcaldía Benito Juárez, donde ambos mandatarios destacaron los alcanzados en materia de seguridad, mismos que se basan en una coordinación eficaz entre los distintos órdenes de gobierno.

Durante la reunión se subrayó que tanto Aguascalientes como la alcaldía Benito Juárez han logrado avances significativos gracias a estrategias de seguridad sustentadas en la coordinación interinstitucional. En el caso de Aguascalientes, se implementa una estrategia conjunta entre corporaciones estatales, federales y municipales, que contempla recorridos de vigilancia simultáneos en colonias y comunidades para reforzar la paz y la tranquilidad de la población.

En tanto, la alcaldía Benito Juárez se ha consolidado la estrategia Blindar BJ 360°, así como el trabajo coordinado con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia, lo que ha permitido que la demarcación se mantenga como la más segura de la Ciudad de México y de la Megalópolis, de acuerdo con datos del Inegi.

“Los gobiernos panistas nos caracterizamos por impulsar una política integral, enfocada en el bienestar de la gente y en brindar seguridad a quienes, a través del voto, nos otorgaron su confianza. Por ello, hemos consolidado buenos gobiernos, con comunidades que se sienten seguras de vivir en entornos con alta calidad de vida y buenos servicios”, dijo Luis Mendoza.

En tanto, la gobernadora Teresa Jiménez señaló que en su entidad se continúa trabajando bajo un esquema de coordinación y trabajo conjunto, con un enfoque centrado en la población, y reconoció que las buenas prácticas implementadas en la alcaldía Benito Juárez han demostrado ser exitosas.

Asimismo, el alcalde Luis Mendoza destacó que, durante el gobierno de Teresa Jiménez, el estado de Aguascalientes ha registrado avances importantes en materia de bienestar y desarrollo.

