Cuautitlán Izcalli, Méx.— Las denuncias por el delito de despojo en el Estado de México se incrementaron 13.3%, en una comparativa de todo el año 2024 y 2025, de acuerdo con cifras publicadas ayer por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

De enero a diciembre de 2024 se presentaron 4 mil 936 denuncias, cifra que se incrementó para el mismo periodo del año que acaba de terminar a 5 mil 594 carpetas de investigación.

En junio de 2025, la Cámara de Diputados del Estado de México reformó el Código Penal para agravar las penas hasta por 25 años y seis meses de prisión y mil 500 días de multa a quienes cometan el delito de despojo, el cual, durante el año pasado, tuvo un promedio de 15 denuncias cada día en la entidad.

Los datos recientemente publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública establecen que 47.7% del total de denuncias presentadas en 2025 por el ilícito de despojo se concentró en 11 de los 125 municipios del Estado de México.

La lista de las demarcaciones es encabezada por Ecatepec, que concentró el año pasado un total de 534 casos. Después le sigue Tecámac, con 344 denuncias; Chimalhuacán, con 320; Nezahualcóyotl tuvo 313 y Toluca, 300, de acuerdo con los datos del SESNSP al corte de diciembre de 2025.

Posteriormente se encuentran los municipios de Chalco, con 265 carpetas de investigación; seguido del municipio de Ixtapaluca, con 213; luego está Naucalpan, con 167 denuncias; Tultitlán y Cuautitlán Izcalli registraron la misma cifra cada uno de 163 casos y en Los Reyes La Paz se presentaron 141 denuncias por despojo.

Desde la implementación de la Operación Restitución por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que surgió luego del caso de la familia de Carlota, en Chalco, las autoridades han asegurado mil 438 inmuebles relacionados con el delito de despojo y contra la propiedad, acciones desplegadas en 63 municipios de la entidad.

Esta misma semana, la propia Fiscalía General de Justicia del Estado de México reconoció la existencia de un incremento en el número de denuncias por este tipo de ilícito, de abril de 2025 a la fecha, y puntualizó que ocurrió a raíz del trabajo coordinado realizado mediante la Operación Restitución.

A la fecha, del total de los inmuebles asegurados, ya fueron restituidos a sus legítimos propietarios 836, agregó la fiscalía mexiquense.

La autoridad sostuvo que del 10 al 16 de enero de este año la Operación Restitución se ha implementado en los municipios de Almoloya de Juárez, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Tecámac y Toluca.

Esos despliegues coordinados con fuerzas del orden federal permitieron el aseguramiento de 30 propiedades, de los cuales 26 fueron casas-habitación y cuatro predios.