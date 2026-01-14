Toluca, Estado de México. - Dos sujetos a bordo de una motocicleta de color blanco despojaron a un hombre de más de un millón de pesos tras realizar el retiro en una sucursal bancaria ubicada en la plaza San Fermín en la colonia Azteca, en Toluca.

Los hechos quedaron registrados a través de una grabación donde se observa a los presuntos delincuentes forcejear con el hombre quién es golpeado en la cabeza para después despojarlo del dinero.

Tras la agresión uno de los sujetos a bordo de la motocicleta accionó un arma de fuego lo que provocó que la víctima buscará refugio al interior de la sucursal bancaria donde los trabajadores alertaron a los cuerpos de emergencia quienes arribaron más tarde para trasladarlo a un hospital de la zona.

De los delincuentes hasta el momento no se sabe nada, por lo que se espera la intervención de las dependencias de seguridad para dar con ellos.

dmrr/cr