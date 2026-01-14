Erika Camila, de 3 años de edad, se encuentra bajo resguardo del sistema municipal DIF de Tultepec, ya que es la localidad donde la encontraron tras el hallazgo sin vida de su madre y abuela, al interior de un departamento en el municipio de Cuautitlán México.

Rosa Patiño Solís, directora de la Guardia Civil de Cuautitlán México, explicó en entrevista que la hermana de gemela de Cindy, madre de Erika y quien murió en una vivienda de la colonia San Francisco Cascantitla, podría obtener la custodia provisional.

La funcionaria narró que el alertamiento sobre los hechos lo recibieron ayer martes, a las 4 de la tarde, a través del C4 municipal. La madre de los menores fue localizada en la sala y la abuela en una de las habitaciones. Ambas presentaban golpes en la cabeza.

“Los menores se encuentran sanos y salvos. El menor se le va a dar la custodia provisional al abuelo y la niña la custodia provisional a la hermana (de Cindy)”.

La funcionaria explicó que la Secretaría de Seguridad estatal les compartió información sobre la menor, en el sentido de precisar que no había sido sustraída sino que fue llevada desde la mañana del martes a una guardería, en Tultepec.

“Por los datos que tengo, la maestra o directora (de la guardería) dio la información hasta las 10:00 de la noche a DIF”, mencionó la directora de la Guardia Civil de Cuautitlán México.

Además, confirmó que existía una denuncia previa contra Erick Antonio “N” por lesiones en contra del menor, Damián, por hechos ocurridos en Tultepec, donde vivían los menores con Cindy y el sujeto , quien era su pareja sentimental.

