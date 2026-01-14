Cuautitlán, Mex.- El departamento donde ayer fueron localizadas dos mujeres sin vida, en la colonia San Francisco Cascantitla, se encuentra bajo resguardo policial del gobierno de Cuautitlán México.

Una patrulla de la Guardia Civil con dos oficiales permanecen en el lugar del hallazgo de los cuerpos de Cindy, de 25 años y de Teresita de Jesús, de 52 años de edad.

El departamento localizado en el primer piso del edificio 8, en la calle Orano Poniente, no tiene sellos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

El inmueble cuenta con una malla de color verde y al interior permanece la luz de un foco prendido, así como un automóvil compacto de color blanco estacionado.

Al menor que fue hallado con vida al interior de uno de los cuartos de la vivienda, de nombre Damián, de 6 años, lo resguardaron las autoridades.

Mientras que a Erika Camila, de 3 años de edad, que habría sido sustraída por su padre, Antonio “N”, y presunto agresor de la madre y abuela de la menor, ya fue localizada y también está bajo resguardo.

