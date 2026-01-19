Desde que Salvador Díaz López llegó hace 60 años a vivir en esta casa color gris de la colonia Santa María Aztahuacán, en la alcaldía Iztapalapa, notó que una grieta cruzaba tres viviendas, incluida la suya.

Llegaba desde la calle Guillermo Prieto, hacia esquina con Circunvalación, pasaba por el piso de la banqueta y subía hasta una de sus paredes, luego volvía a bajar y se incorporaba a otra pared.

Dice que hasta la fecha aún sigue esta misma abertura y “nadie nos ha podido ayudar”. Refirió que ni Protección Civil de la alcaldía ni el Gobierno de la Ciudad de México.

Del 1 de octubre de 2024 al 30 de noviembre de 2025, Iztapalapa ha identificado 104 viviendas en alto riesgo, ya sea por la presencia de un talud, una zona heladera o por alguna grieta geológica, señaló la directora de Protección Civil de la demarcación, Michelle Muñoz.

Esto, derivado de la dictaminación de mil 135 viviendas dentro de la alcaldía, en las que habitan 3 mil 500 personas.

Mencionó que en la mayoría de los casos de alto riesgo, las familias tienen que ser desalojadas y el Gobierno de la Ciudad de México les ofrece una renta mientras reparan las vulnerabilidades con base en las recomendaciones de Protección Civil.

La funcionaria explicó en entrevista con EL UNIVERSAL que la mayoría de estas viviendas catalogadas de alto riesgo se encuentran en las zonas de Acatitla de Zaragoza y Santa María Aztahuacán.

“La mayoría de estas viviendas se ubican en Acatitla de Zaragoza y Aztahuacán, en donde tenemos mayor incidencia de hundimientos, socavones, etcétera”, dijo Muñoz.

Explicó que estas viviendas en alto riesgo están presentes en zonas de la alcaldía Iztapalapa, donde hay agrietamiento de suelos o subsidencia del subsuelo.

Agregó que esta demarcación tiene una naturaleza geológica y topográfica considerada de transición de suelo, que quiere decir “que pasan de un medio de lomas a uno lacustre; en este tipo de interfase tenemos una serie de agrietamientos de suelo”.

Salvador Díaz, quien vive desde hace 60 años en Santa María Aztahuacán, dice que una grieta atraviesa su casa. Foto: Santiago Reyes

La directora de Protección Civil de la alcaldía Iztapalapa expuso que la mayoría de estas 104 viviendas consideradas en alto riesgo tienen de 45 años en adelante.

Dijo que debido a que tienen riesgos estructurales u otras severas afectaciones, ya sea por falta de castillos o de mantenimiento, deben ser desalojadas, pues puede estar en peligro la integridad de los ocupantes.

Por ello, señaló, la Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México les ofrece alguna renta o un tipo de apoyo en lo que son reparados los inmuebles con base en las recomendaciones que se les dieron por la dictaminación de la demarcación.

Michelle Muñoz indicó que de las mil 135 viviendas dictaminadas, alrededor de 664 están catalogadas en riesgo medio y 367 en bajo.

Detalló que en estos casos sólo se emiten recomendaciones de mantenimiento de inmueble o revisión de instalaciones eléctricas o gas.

Salvador Díaz recordó que “nosotros notificamos desde el 85 de la grieta, porque por aquí se va el agua pluvial. De ahí, según lo vinieron a reparar, le pusieron tapadura y no pasó nada porque se ha seguido abriendo cada vez más”.

Para mitigar los posibles daños, Salvador asegura que ha tenido que gastar varios miles de pesos en poner varilla, pintura y cemento, pero hasta la fecha se sigue abriendo. “Decían que era por el drenaje y vimos que no, tal vez es porque era un lago antes aquí.

“Después de tantos años ya no se siente tanto peligro, más bien no sentimos peligro porque nos acostumbramos. Lo único es que, pues esperamos que no pase nada, pero hasta eso uno se tiene que acostumbrar a vivir con estas cosas, así nos tocó y es nuestro hogar y aquí estamos a gusto”, comentó.

Esa misma grieta, como otras tantas, pasa por Guillermo Prieto y por Circunvalación y llega hasta la casa de Rosalía Argüellos, quien dijo que, aunque se ha acostumbrado a vivir con una serie de aberturas al interior y al exterior de su vivienda, cada vez es peor.

“Esas han estado desde que yo me mudé aquí hace 40 años, pero cada vez se ponen peores, más grandes. Sí hemos sentido que con el tiempo se han acrecentado o hecho más, y aunque les ponemos pintura o vienen albañiles a taparlas pues nada, no se arregla”, relató.

Contó que en 2019 personal del Gobierno capitalino “hizo tapaduras, pero volvió a ponerse así”.