La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que detuvo a dos sujetos por portar 30 kilogramos de aparente marihuana en la alcaldía Iztapalapa.

Indicó que se trata de dos hombres, de 43 y 46 años, quienes cargaban cuatro bultos confeccionados con plástico transparente de esta droga, por lo que fueron presentados ante el agente del Ministerio Público (MP), quien determinará su situación jurídica.

En un comunicado, la dependencia señaló que la detención se dio en las calles Reyna Xóchitl y Cerrada de Totli, en la colonia El Paraíso, cuando los sujetos ingresaban a un automóvil blanco en posesión de los estupefacientes, por lo que operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente alertaron a policías que se encontraban en la zona.

Explicó que cuando los efectivos llegaron al lugar, los sujetos notaron intentaron huir del sitio, pero fueron interceptados. Tras realizarse la revisión, se les aseguró la droga, así como dos teléfonos celulares.

La SSC mencionó que el detenido de 46 años de edad cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, en el año 1999 y 2022, ambos por Delitos contra la salud.

Además de una presentación ante el Ministerio Público 2022 por el mismo delito.

