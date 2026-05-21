Si estás pensando en cambiar de smartphone, el Hot Sale 2026 puede ser el mejor momento para hacerlo. Amazon México ya comenzó a lanzar ofertas adelantadas en celulares de marcas como Samsung, Huawei, entre otras más, con descuentos de hasta 50% de descuento en modelos seleccionados.

Desde equipos gama media con gran batería hasta dispositivos premium con cámaras de alta resolución, las promociones previas al evento están llamando la atención de miles de compradores que buscan renovar su teléfono al mejor precio antes de que inicie oficialmente la temporada de rebajas.

Celulares con descuento especial en Amazon México

Samsung Galaxy S25 FE

El Samsung Galaxy S25 FE se perfila como una de las opciones más atractivas para quienes buscan un celular premium sin pagar el precio de los modelos más costosos de la marca. Esta edición combina un diseño elegante con un rendimiento potente, ideal para usuarios que disfrutan de la fotografía, los videojuegos y el consumo de contenido multimedia.

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HUAWEI Pura 80 Celular

El HUAWEI Pura 80 es uno de los smartphones más llamativos de la nueva generación de Huawei, destacando por su diseño futurista, apartado fotográfico avanzado y rendimiento enfocado en usuarios exigentes. Este modelo continúa la evolución de la línea Pura con un enfoque premium que apuesta por cámaras de alta resolución, inteligencia artificial y una experiencia visual de primer nivel.

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REDMAGIC 11 Pro

El REDMAGIC 11 Pro es un smartphone diseñado especialmente para gamers y usuarios que buscan el máximo rendimiento en videojuegos móviles. Este dispositivo destaca por integrar un procesador de última generación, sistema de refrigeración avanzada y una pantalla con alta tasa de refresco que ofrece movimientos mucho más fluidos y una experiencia competitiva en títulos exigentes.

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Google Pixel 9 Pro Fold

El Google Pixel 9 Pro Fold es uno de los celulares plegables más avanzados de Google y una apuesta premium para quienes buscan innovación, potencia y funciones impulsadas por inteligencia artificial. Este dispositivo combina el formato compacto de un smartphone tradicional con una pantalla interna amplia que mejora la experiencia en multitarea, productividad y entretenimiento.

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Samsung Galaxy S26 Ultra Negro 512GB

El Samsung Galaxy S26 Ultra 512GB Negro es uno de los smartphones más potentes y exclusivos de la gama premium, pensado para usuarios que buscan máximo rendimiento, fotografía avanzada y funciones de inteligencia artificial de última generación. Este modelo destaca por su diseño elegante en color negro, acabados sofisticados y una gran capacidad de almacenamiento de 512GB, ideal para guardar miles de fotos, videos, aplicaciones y archivos sin preocuparse por el espacio.

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