El Sistema de Transporte Colectivo (STC) llevó a cabo, la madrugada de este sábado, el colado de cuatro trabes nuevas para reforzar el tramo elevado de la línea B del Metro.

El Metro informó a EL UNIVERSAL, que los trabajos de colado de las cuatro trabes nuevas que miden tres metros de largo concluyeron y se efectuaron durante la madrugada de este sábado.

Explicó que es necesario esperar el fraguado del concreto, y éste no se debe afectar por el paso de los trenes, por ello se decidió la suspensión del servicio durante el fin de semana, de las estaciones San Lázaro, Flores Magón, Romero Rubio, Oceanía, Deportivo Oceanía y Bosque de Aragón.

También trabajadores del Metro continúan con la sustitución de durmientes obsoletos de madera, por 125 nuevos elementos sintéticos, en el aparato de vía 11A/21, que se ubica entre Oceanía y Deportivo Oceanía.

Leer también: Avanza construcción de Parque Elevado en Calzada de Tlalpan; obra concluirá en mayo

Debido a que el concreto debe endurecerse, se decidió suspender el servicio en 6 estaciones durante este sábado 10 y domingo 11 de enero. Foto: Especial.

El reforzamiento del paso elevado se da en atención a los hundimiento diferenciales registrados en la zona.

Ayer el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, precisó que los trabajos que se ejecutarán darán mayor estabilidad y rigidez al cajón de vías al paso de trenes

El presidente del SNTSTC, Fernando Espino, señaló que las obras se encuentran en la intersección de Oceanía con Romero Rubio y Romero Rubio con Ricardo Flores Magón. Además de que las labores fueron efectuadas por personal del Metro que tiene más de 56 años de experiencia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr