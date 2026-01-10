Cerca de 143 comerciantes del Centro de Transferencia Modal (Cetram) Universidad serán reubicados y este viernes iniciaron su proceso de mudanza a los nuevos sitios que ocuparán mientras se desarrollan las obras de mejora en el sitio como parte de las acciones de rehabilitación de la Línea 3 del Metro, la llegada del Cablebús y de la ruta 14 del Trolebús.

La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó a EL UNIVERSAL que dentro del Cetram se encuentran 143 comerciantes, los cuales están registrados y serán reubicados en una explanada en el lado sur del paradero en módulos de 1.80 por 1.50 metros.

De acuerdo con la Semovi, se incorporarán a este nuevo Cetram siete escaleras eléctricas, mecánicas, un elevador nuevo exterior, reorganización del comercio exterior e interior, mejora de fachadas, y dos nuevos andenes laterales.

También serán rehabilitados los cinco elevadores que existen en el paradero, entre otros.

Durante un recorrido por la zona se observaron trabajos de bacheo de andenes que se realiza aunque al interior de la estación Universidad no se ve movimiento ni anuncios sobre una pronta intervención.

Varios locatarios comenzaron a recoger sus productos para desalojar sus puestos de metal, ya que este domingo deberá de estar desalojada la zona por completo para el inicio de las obras de construcción de las nuevas pasarelas.

A la par, se observó a vendedores que ya están colocando su mercancía en los locales temporales de metal. Entre ellos está Pedro, quien oferta productos de belleza y ya ocupa el nuevo espacio.

“No hay de otra. Hay que moverse, fue la indicación. Además, no es tan grande el espacio que tenemos, pero seguiremos vendiendo los productos. Son fuentes de empleo y necesitamos comer”, dijo.

A Rosa, quien de manera rápida guardaba su mercancía, ropa y calzado, sí le preocupa que haya una baja en las ventas.

“No nos han dicho si nos quedaremos en los nuevos locales o podremos regresar aquí. Sí hay incertidumbre, porque de este negocio viven nuestras familias y al alejarnos del paso de la gente, pues, quizás ya no compren como antes”.

Karina, estudiante de la UNAM, comentó que si hay mayor seguridad y el Metro opera mejor, “serán benéficos los cambios que hagan. La Línea 3 sí requiere que se atienda, está lenta y saturada. Que la mejoren está bien siempre y cuando sea organizado el proceso”.

Este 7 de enero el Gobierno capitalino anunció que como parte de la rehabilitación de la Línea 3 del Metro iniciarían trabajos en la estación Universidad, ya que se convertirá en un nodo de transporte.

Este Centro de Transferencia Modal también conectará con la Línea 4 del Cablebús Tlalpan-Coyoacán, que se construirá en coordinación con el gobierno federal y tendrá como ruta Pedregal de San Nicolás a Ciudad Universitaria.

La ruta 14 del Trolebús transitará por Chapultepec, con puntos de conexión en Ciudad Universitaria y la estación terminal de la Línea 3 del Metro.