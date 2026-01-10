La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) apoya con 45 unidades a usuarios de la Línea B del Metro que requieren el traslado de Morelos a Villa de Aragón debido a que permanece cerradas seis estaciones por obras de mantenimiento.

El Metro recordó que este sábado 10 y domingo 11 de enero el servicio de trenes se ofrecerá en dos tramos: de Buenavista-Morelos y de Ciudad Azteca-Villa de Aragón.

Las estaciones que permanecen cerradas este fin de semana: San Lázaro, Flores Magón, Romero Rubio, Oceanía, Deportivo Oceanía y Bosque de Aragón. El servicio de la Línea B se ofrece en dos tramos: Buenavista a Morelos y Ciudad Azteca a Villa de Aragón.

Se reporta una alta afluencia de usuarios utilizando las unidades de RTP. (Foto: especial)

De Morelos a Villa de Aragón se ofrece servicio alternativo con unidades de la Red de Transporte de Pasajeros, durante el horario de servicio del Metro. Es decir hoy hasta las 24:00 horas; y domingo, de 7:00 a 24:00 horas.

En videos difundidos en redes sociales se ve alta afluencia de usuarios utilizando las unidades de RTP, además de apoyarse del transporte público que transita por la zona para realizar su traslado.

¿En qué consisten los trabajos?

El Metro explicó que se llevará a cabo el colado de cuatro trabes, además de la sustitución de durmientes obsoletos de madera, por 125 nuevos elementos sintéticos, en el aparato de vía 11A/21, que se ubica entre Oceanía y Deportivo Oceanía.

