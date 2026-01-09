El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro invirtió más de 16 millones de pesos para demoler la antigua subestación eléctrica que el 9 de enero de 2021 se incendió y derivó en la muerte de una persona, además del traslado del Puesto de Centro de Control 1 (PCC1) al C5, para garantizar la energetización sin riesgos de las líneas 1, 2 y 3 del Metro.

Este viernes se cumplen cinco años de aquel suceso del 9 de enero de 2021, donde antes de las 6:00 horas, se registró un incendio en transformadores de la Subestación del Sistema de Transporte Colectivo, ubicada en Delicias número 67, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, donde están ubicadas las oficinas centrales del Metro.

A cinco años del siniestro que llevó incluso, a la suspensión momentánea de seis líneas por seguridad del Metro, el Sistema aún no define en que utilizará el espacio donde se ubicaba la anterior subestación.

El 9 de enero de 2021, donde antes de las 6:00 horas, se registró un incendio en transformadores de la Subestación del Sistema de Transporte Colectivo, ubicada en Delicias número 67, colonia Centro. Foto: ARCHIVO/ EL UNIEVRSAL

El STC informó vía transparencia a EL UNIVERSAL que al cierre de la Cuenta Pública del ejercicio 2024, para el "Proyecto Integral para la Demolición del Edificio Siniestrado que Albergaba el Puesto Central de Control I", se destinó un monto total de 16 millones 890 mil 725.64 pesos para la ejecución del contrato de Obra Pública número SDGM-GOM-AD-2-14/24.

“A la fecha, no se tiene una definición precisa del uso que se da al espacio que ocupaba el edificio siniestrado del PCC-1”, indicó.

“La demolición del edificio que albergaba el PCC-I, se concluyó el 31 de diciembre de 2024”, sostuvo.

Los hechos

El incendio del 9 de enero de 2021 ocurrió cuando dos transformadores de energía de la subestación eléctrica provocaron un cortocircuito, determinó un peritaje de la Fiscalía General de Justicia capitalina.

En la zona fueron rescatadas 30 personas, entre trabajadores del STC Metro, policías que se encontraban en el lugar y un bombero que resultó intoxicado, además se reportó el lamentable fallecimiento de una mujer policía que cayó del inmueble durante el incendio.

En el inmueble se situaba el PCC-1 del Metro, considerado el cerebro del Metro porque es el centro de comunicaciones entre estaciones y vagones, mismo que fue canalizado al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) que reúne a la videovigilancia de la capital y desde personal opera los trenes de las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

A la par se construyó una nueva Subestación de Alta Tensión (SEAT) “Buen Tono”, catalogada por el Metro como la más moderna y más grande del país, a través de una inversión de 4 mil 500 millones de pesos (mdp). El nuevo equipamiento comenzó a operar a finales de 2022.

El 16 de enero del año pasado, el Metro indicó que opera con regularidad en el suministro de electricidad a las líneas 1, 2 y 3.

La nueva subestación tiene la capacidad suficiente para abastecer de fluido energético a ciudades como Jalapa, Mazatlán, Villa Hermosa y Hermosillo y está basada en altos estándares tecnológicos, de punta a nivel mundial.

“Desde su puesta en funcionamiento, el sistema de alimentación eléctrico del organismo es más seguro porque se encuentra conectado a través de dos subestaciones de la CFE, la subestación Jamaica y la subestación Kilómetro Cero”, señaló.

En la misma zona se encuentra los cuatro transformadores que disminuyen el nivel de voltaje de 230 kvs a 15 kvs, standard que requiere el Metro para su funcionamiento.

