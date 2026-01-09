Más Información

Sheinbaum reacciona a dichos de Trump sobre atacar por tierra a cárteles; pide a canciller De la Fuente contacto directo con Marco Rubio

EU reduce despliegue en el Caribe; mueve buques al norte de Cuba, reporta el New York Times

Gastaron 7 mil mdp en corregir vías del Tren Interoceánico

Se mantiene contingencia ambiental en el Valle de México; se estima que la calidad del aire será de mala a muy mala

Explosión por acumulación de gas deja al menos 4 lesionados en Paseos de Taxqueña; servicios de emergencia laboran en el lugar

Sheinbaum reprueba dichos de morenista sobre empleo del narco; no es deseable que jóvenes se unan a delincuencia, dice

El Metro informó que concluyó el Operativo Cero Pirotecnia, que se llevó a cabo del 16 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026, donde se decomisaron en total mil 362 kilogramos de artículos pirotécnicos, los cuales fueron entregados a la Fuerza de Tarea de la ), para su destrucción final.

Explicó que el operativo fue de carácter preventivo, con el objetivo de evitar el ingreso a las estaciones de objetos que contienen pólvora, se realiza anualmente en el Metro durante los meses de septiembre y diciembre, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

El mayor énfasis de las revisiones aleatorias se realiza antes de que las personas usuarias crucen la línea de torniquetes, principalmente en estaciones aledañas a la zona de La Merced, de la Línea 1, como son Pino Suárez, Candelaria, Fray Servando, Jamaica, Zócalo y Salto del Agua.

El área de Seguridad Institucional del Metro, en coordinación continua con la Policía Bancaria e Industrial, así como Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del organismo, llevaron a cabo el operativo, en cumplimiento a la instrucción de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina.

El Sistema de Transporte Colectivo reiteró el exhorto al público usuario a no ingresar a la red del Metro con artículos que pongan en riesgo la integridad de las personas, como lo es la pólvora.

El llamado es a que, año con año, esta práctica deje de llevarse a cabo, en beneficio de la seguridad colectiva.

Adrián Rubalcava Suárez, director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, agradeció la colaboración del público usuario para permitir la revisión.

