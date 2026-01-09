Más Información
El Metro informó que concluyó el Operativo Cero Pirotecnia, que se llevó a cabo del 16 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026, donde se decomisaron en total mil 362 kilogramos de artículos pirotécnicos, los cuales fueron entregados a la Fuerza de Tarea de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), para su destrucción final.
Explicó que el operativo fue de carácter preventivo, con el objetivo de evitar el ingreso a las estaciones de objetos que contienen pólvora, se realiza anualmente en el Metro durante los meses de septiembre y diciembre, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
El mayor énfasis de las revisiones aleatorias se realiza antes de que las personas usuarias crucen la línea de torniquetes, principalmente en estaciones aledañas a la zona de La Merced, de la Línea 1, como son Pino Suárez, Candelaria, Fray Servando, Jamaica, Zócalo y Salto del Agua.
El área de Seguridad Institucional del Metro, en coordinación continua con la Policía Bancaria e Industrial, así como Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del organismo, llevaron a cabo el operativo, en cumplimiento a la instrucción de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina.
El Sistema de Transporte Colectivo reiteró el exhorto al público usuario a no ingresar a la red del Metro con artículos que pongan en riesgo la integridad de las personas, como lo es la pólvora.
El llamado es a que, año con año, esta práctica deje de llevarse a cabo, en beneficio de la seguridad colectiva.
Adrián Rubalcava Suárez, director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, agradeció la colaboración del público usuario para permitir la revisión.
