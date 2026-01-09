La jefa de Gobierno, Clara Brugada, expresó su solidaridad y respaldo a los vecinos afectados por una explosión por acumulación de gas LP en un edificio de Paseos de Taxqueña, en la alcaldía Coyoacán.

“A las vecinas y vecinos afectados, nuestra solidaridad y respaldo. La ciudad está presente, trabajando con responsabilidad, cercanía y compromiso para cuidar a su gente. Nuestra prioridad es la vida y el cuidado de las personas”, escribió en su cuenta de X.

La mandataria capitalina aseveró que, tras la explosión, los equipos de emergencia del Gobierno de la CDMX acudieron al lugar para proteger a las familias, asegurar la zona y descartar riesgos.

Precisó que cinco personas fueron atendidas oportunamente y dos continúan recibiendo atención médica especializada.

Asimismo, indicó que en el lugar se encuentran, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa; así como el secretario de Vivienda, Inti Muñoz.

“Se realizan revisiones estructurales y se brinda acompañamiento a las familias que, por seguridad, no podrán regresar aún a sus hogares”, puntualizó.

Esta mañana se registró una explosión por acumulación de gas LP en un edificio de Paseos de Taxqueña, en Coyoacán. De inmediato, los equipos de emergencia del @GobCDMX acudieron al lugar para proteger a las familias, asegurar la zona y descartar riesgos.



