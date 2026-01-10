La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) avanza en la construcción del Parque Elevado en Calzada de Tlalpan y ya se observan nueve columnas que se construyeron en laterales de la zona del paso del tren entre Chabacano y San Antonio Abad.

Durante un recorrido que realizó EL UNIVERSAL se observa la presencia de maquinaria en esta intersección, además del montaje próximo de una décima columna de concreto. Estas estructuras servirán de soporte al paso elevado.

En días recientes este diario publicó que el secretario de Obras y Servicios (Sobse), Raul Basulto, informó que el Elevado de Calzada de Tlalpan está bien reforzado y será monitoreado de manera permanente para conocer el comportamiento de su estructura, incluso, durante un sismo.

Foto: Laura Arana / EL UNIVERSAL

Además, subrayó que las estructuras no afectarán la operatividad de la línea 2 del Metro.

También, se montaron seis columnas y cuatro trabes delante de la estación del Metro Pino Suárez de la Línea 2, a un costado de Plaza Tlaxcoaque.

Para la construcción de la Calzada elevada se invierten más de mil 913 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Sobse y finalizará su construcción en mayo próximo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/cr