El secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, dio a conocer que se realizó el trasplante de entre 100 o 120 árboles por las obras que se realizan en la Calzada de Tlalpan, como el Parque Elevado y la ciclovía “La Gran Tenochtitlan”.

En entrevista con medios de comunicación, tras la entrega de 50 camiones de limpia para las alcaldías de la CDMX, el secretario indicó que se trabaja con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y se tiene hasta febrero próximo como límite para ver si estos árboles trasplantados se adaptaron.

“Ese trasplante de árboles de todo lo que es Calzada de Tlalpan está en un proceso de adaptación, es decir hasta el mes de febrero tenemos como fecha límite con la Sedema para determinar si sobreviven esos árboles”, dijo.

Advirtió que ninguno de estos árboles fue talado, sino que todos fueron trasplantados de la Calzada de Tlalpan y tienen un número y están georreferenciados, por lo que las autoridades tienen conocimiento de dónde fueron ubicados, y se les está dando un tratamiento especial.

