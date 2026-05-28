La Secretaría de Marina (Semar) informó que mantiene una fuerza operativa de 79 mil elementos navales distribuidos estratégicamente en el Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, así como en el interior del país, para garantizar presencia institucional, vigilancia y capacidad de respuesta en todo el territorio nacional.

Detalló que este despliegue se respalda con 130 buques, 121 embarcaciones menores, 45 helicópteros, 47 aviones, nueve sistemas aéreos no tripulados, 99 drones y antidrones.

La dependencia indicó que cuenta con la Unidad de Operaciones Especiales que tiene un adiestramiento y equipamiento de alto perfil militar que incluye fuerzas especiales, comandos paracaidistas, buzos de combate, sistemas para eliminar artefactos explosivos, binomios caninos.

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Esto permite realizar operaciones de alto impacto estratégico, destacando operaciones quirúrgicas donde se han obtenido aseguramientos sin efectuar ningún disparo.

Por su parte, las operaciones de inteligencia se enfocan en la obtención, análisis y procesamiento de información, evidencia digital, imágenes satelitales, espectro radioeléctrico para apoyar a la toma de decisiones estratégicas.

La Secretaría de Marina informó que mantiene una fuerza operativa de 79 mil elementos navales. Foto: Especial

La integración de estas capacidades tanto de inteligencia permite realizar operaciones de precisión, vigilancia, reconocimiento e inteligencia, fortaleciendo la seguridad nacional y lo que ha dado lugar al aseguramiento y detención de objetivos.

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En el ámbito marítimo se realizan operaciones focalizadas para preservar el Estado de Derecho, combatir actividades ilícitas.

La Semar resaltó que en la actual administración se ha logrado el aseguramiento de 71.4 toneladas de cocaína, donde destacan nueve aseguramientos en las últimas ocho semanas, 77 embarcaciones, de las cuales tres son de bajo perfil.

Así como 149 mil 171 litros de combustible y 249 detenidos, entre ellos 96 extranjeros.

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También se han asegurado en puertos y aeropuertos en lo que va de esta administración 2.1 toneladas de cocaína, más de 9 toneladas de marihuana, 3.3 toneladas de metanfetamina y más de 332 toneladas de sustancias químicas usadas como precursores para la producción de drogas sintéticas y de uso dual.

Además, se mantiene presencia operativa en todos los puertos y algunos aeropuertos del país, con nueve unidades de protección aeroportuaria y 22 unidades navales de protección portuaria, con un despliegue de tres mil 834 elementos.

La Semar subrayó que estos resultados generan un bloqueo de ingresos de drogas y precursores químicos, afectación económica a organizaciones criminales.

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