Edificio donde se registró explosión en Paseos de Taxqueña es rehabilitable, aseguran autoridades; proyecto estará a cargo de la Secretaría de Vivienda

El edificio donde se registró la explosión en la alcaldía Coyoacán, el viernes 9 de enero, es rehabilitable, aseguró el director del Programa de Reconstrucción de la Secretaría de Vivienda, Ernesto Noriega Ayala.

Un día después del estallido por acumulación de gas en un departamento del tercer nivel del edificio de Paseos de Taxqueña, Noriega Ayala informó que el proyecto de rehabilitación está siendo elaborado.

"A 24 horas de la explosión tenemos que el edificio es rehabilitable, efectivamente como preguntaba el alcalde, se están haciendo los proyectos de rehabilitación en este momento, una vez concluidos pasarán por la revisión del Instituto para la Seguridad en las Construcciones y después iniciaremos el proceso", explicó.

El director del Programa de Reconstrucción mencionó que será hasta que el proyecto haya sido elaborado que se informe de los detalles del mismo.

La rehabilitación del inmueble de la esquina de Paseo de los Cipreses y Paseo de los Naranjos, estará a cargo de la Secretaría de Vivienda, por instrucción de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró Ernesto Noriega.

Foto: Gabriel Pano

Actualmente se trabaja en el apuntalamiento del inmueble.

Por su parte, el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, aseguró que se apoyará, junto con el Gobierno de la Ciudad de México, a los propietarios de los edificios vecinos para la reposición de vidrios y cancelería.

Asimismo, el edil dijo que son 24 familias y aproximadamente 120 personas las que resultaron afectadas solamente del edificio donde se registró el estallido.

Informó que actualmente hay 29 vecinos hospedados en un hotel y se descartó instalarlos en un refugio por comodidad.

Giovani Gutiérrez mencionó que los vecinos pueden acceder al inmueble siniestrado siempre y cuando se acredite, incluso con ayuda de otros habitantes, que son quienes viven en el lugar.

