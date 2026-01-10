El secretario de Vivienda capitalino, Inti Muñoz, aseguró que para 2026 estarán listos —y habitados— los dos primeros proyectos de Vivienda Social en Renta para Jóvenes de la Ciudad de México, correspondientes a dos bloques, uno de redensificación y otro de rehabilitación.

Indicó que se planea que el primero sea concluido a más tardar en el segundo trimestre de este año y el otro, ubicado en el Centro Histórico, a finales del mismo.

“Tenemos dos bloques que pueden ser ocupados antes, el primero que se termine es una rehabilitación, que es el de 20 de Noviembre, y antes en los departamentos de redensificación”, dijo.

Lee también Sismo 2017: Reconstrucción de viviendas lleva 92% de avance en CDMX; se hará una inversión de 3 mil 700 mdp: Clara Brugada

En entrevista con EL UNIVERSAL, el titular de la Secretaría de Vivienda estimó que la convocatoria para acceder a este programa será publicada en el primer bimestre de 2026.

Subrayó que el programa beneficiará a quienes ganen entre uno y tres salarios mínimos y, por el momento, únicamente será vivienda en renta por cinco años, sin posibilidad de compra, pero no descartó otras opciones a futuro.

Inti Muñoz recordó que este programa, cuyo piloto fue anunciado en septiembre de 2024 por el entonces jefe de Gobierno Martí Batres, contempla en su etapa inicial 700 viviendas distribuidas en cuatro predios ubicados en Doctor Lavista, 20 de Noviembre, Buenos Aires, Rosario y Tacuba.

Lee también Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿dónde recoger la tarjeta para recibir el apoyo?

Respecto al primer predio del proyecto piloto, ubicado en Doctor Lavista 105, el funcionario afirmó que, aunque hubo un retraso en la demolición por temas técnicos, jurídicos y administrativos, ésta ya concluyó, y previó que en enero se ponga la primera piedra para este predio que contará con 145 viviendas, que irán desde los 45 metros cuadrados.

Estimó que en un año se estará concluyendo con su construcción. “Se había trabajado primero con un conceptual, ya tenemos un proyecto ejecutivo que se desarrolló a partir de un esfuerzo participativo con jóvenes que han estado en esto y yo espero que en un año estemos terminando”, comentó.

Inti Muñoz aseguró que para este sector de la población el programa Vivienda Social en Renta para Jóvenes de la Ciudad de México representa una oportunidad para realizar algo que antes no podía hacer, que era desarrollar una vida independiente.

“Es desarrollar una vida independiente, construir, crecer académicamente, económicamente, formar una familia, desarrollarse profesionalmente, es decir, es toda una cantidad de oportunidades que se abren, teniendo lo que es el principio para el ejercicio de todos los derechos, que es el derecho a la vivienda”, concluyó.