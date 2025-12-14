Vivienda del Bienestar para jóvenes de 20 a 35 años: requisitos y condiciones

Este 2025, el programa "Vivienda para el Bienestar" apostará por la juventud a través de mensualidades bajas, créditos accesibles y sobre todo requisitos flexibles, brindándole a jóvenes de 20 a 35 años una excelente oportunidad para lograr el hogar de sus sueños.

Esta estrategia nacional es impulsada por el Gobierno de México bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum e implementada en coordinación con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), la cual busca garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada a las familias mexicanas.

Dirigido para los jóvenes trabajadores que buscan independizarse a pesar de sus bajos ingresos, el programa ofrece una superficie mínima de 60 metros cuadrados, representando una opción buena para aquellos que busquen construir su patrimonio sin mensualidades elevadas y sin comprometer su estabilidad económica.

Vivienda para el Bienestar 2025: ¿cómo pueden inscribirse los jóvenes al programa? Foto: Imagen creada con IA (Chat Gpt)

¿Cuáles son los requisitos para registrarse al programa?

Entre los requisitos y condiciones para conseguir la casa de tus sueños se encuentran:

Tener entre 20 y 35 años.

Tener una antigüedad de al menos 6 meses en tu trabajo actual.

de al menos en tu trabajo actual. Ganar entre 1 a 2 salarios mínimos (hasta 16 mil 728 pesos mexicanos aproximadamente).

(hasta 16 mil 728 pesos mexicanos aproximadamente). No tener ningún crédito hipotecario activo con INFONAVIT.

tener ningún activo con INFONAVIT. Estar afiliado al INFONAVIT y cotizar en el IMSS.

En el INFONAVIT buscamos a jóvenes de 20 a 35 años que quieran dar el paso hacia su propio hogar. 🏡​



Con el Programa de Vivienda para el Bienestar, apoyamos a la juventud para que pueda comprar una vivienda nueva, con mensualidades bajas y créditos accesibles.​



Regístrate en:… pic.twitter.com/2Rwudw7E9G — Infonavit (@Infonavit) December 12, 2025

¿Cómo me puedo registrar al programa?

Para volverte propietario de tu propio hogar y comenzar a construir tu patrimonio deberás realizar tu registro de inserción al programa en la página oficial de "Mi Cuenta INFONAVIT". Sigue las siguientes indicaciones para iniciar tu incorporación a la iniciativa:

Accede al portal digital de "Mi Cuenta Infonavit" .

. Inicia sesión en tu cuenta y da clic en la sección "Mi perfil" .

. Selecciona la opción "Actualizar datos de contacto". Revisa que tus datos personales estén actualizados y confirma los cambios.

Si requieres más información al respecto también puedes asistir a tu Centro de Servicio Infonavit (CESI) más cercano, en donde podrás recibir asesoría personalizada y gratuita sobre montos, tasas y opciones de vivienda disponibles en el esquema de financiamiento para comenzar con el trámite correspondiente.

