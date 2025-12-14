Vivienda del Bienestar para jóvenes de 20 a 35 años: requisitos y condiciones

Más Información
Este 2025, el programa "Vivienda para el Bienestar" apostará por la juventud a través de mensualidades bajas, créditos accesibles y sobre todo requisitos flexibles, brindándole a jóvenes de 20 a 35 años una excelente oportunidad para lograr el hogar de sus sueños.
Esta estrategia nacional es impulsada por el Gobierno de México bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum e implementada en coordinación con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), la cual busca garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada a las familias mexicanas.
Dirigido para los jóvenes trabajadores que buscan independizarse a pesar de sus bajos ingresos, el programa ofrece una superficie mínima de 60 metros cuadrados, representando una opción buena para aquellos que busquen construir su patrimonio sin mensualidades elevadas y sin comprometer su estabilidad económica.
¿Cuáles son los requisitos para registrarse al programa?
Entre los requisitos y condiciones para conseguir la casa de tus sueños se encuentran:
- Tener entre 20 y 35 años.
- Tener una antigüedad de al menos 6 meses en tu trabajo actual.
- Ganar entre 1 a 2 salarios mínimos (hasta 16 mil 728 pesos mexicanos aproximadamente).
- No tener ningún crédito hipotecario activo con INFONAVIT.
- Estar afiliado al INFONAVIT y cotizar en el IMSS.
¿Cómo me puedo registrar al programa?
Para volverte propietario de tu propio hogar y comenzar a construir tu patrimonio deberás realizar tu registro de inserción al programa en la página oficial de "Mi Cuenta INFONAVIT". Sigue las siguientes indicaciones para iniciar tu incorporación a la iniciativa:
- Accede al portal digital de "Mi Cuenta Infonavit".
- Inicia sesión en tu cuenta y da clic en la sección "Mi perfil".
- Selecciona la opción "Actualizar datos de contacto". Revisa que tus datos personales estén actualizados y confirma los cambios.
Si requieres más información al respecto también puedes asistir a tu Centro de Servicio Infonavit (CESI) más cercano, en donde podrás recibir asesoría personalizada y gratuita sobre montos, tasas y opciones de vivienda disponibles en el esquema de financiamiento para comenzar con el trámite correspondiente.
