Estos son los alimentos que ayudan a fortalecer tus defensas ante la influenza H3N2

Durante los meses de frío, las enfermedades respiratorias suelen incrementarse y uno de los virus que ha generado mayor atención es la influenza tipo A H3N2. El pasado 12 de diciembre, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) confirmó la detección del primer caso en México del subclado K de este virus, aunque aclaró que no representa un riesgo inmediato para la población.

La llamada “súper gripe” ha ganado notoriedad en redes sociales luego de que en Reino Unido se implementaran cierres temporales de escuelas como medida preventiva.

Ante este panorama, muchas personas buscan alternativas para fortalecer su organismo, y la alimentación se ha posicionado como una de las principales herramientas de apoyo para el sistema inmunológico.

Influenza A H3N2: así se contagia la “súper gripe”. Foto: Pixabay y creada con IA

¿Por qué la alimentación es clave durante la influenza?

De acuerdo con la dietista y profesora de ciencias de la nutrición de la Universidad de Pensilvania, Colleen Tewksbury, cuando una persona enferma, la pérdida de apetito suele ser una señal de que el sistema inmunológico está trabajando intensamente. Sin embargo, el cuerpo sigue necesitando proteínas, carbohidratos, vitaminas, minerales y líquidos para funcionar adecuadamente.

Una nutrición equilibrada puede contribuir a acelerar la recuperación, mejorar los niveles de energía y fortalecer las defensas naturales del organismo. Por ello, se recomienda consumir alimentos variados, en porciones pequeñas y frecuentes, que faciliten la ingesta de nutrientes aun cuando el apetito sea limitado.

Alimentos que ayudan a fortalecer las defensas

Dentro de una dieta balanceada, Shea Mills, nutricionista dietista titulada de la Clínica Mayo de Phoenix, sugiere priorizar ciertos alimentos que pueden apoyar al sistema inmunológico durante la temporada de influenza:

Frutas ricas en vitamina C como naranja, limón, guayaba, kiwi y fresa.

Verduras como pimiento, brócoli y espinaca, con alto contenido de antioxidantes.

con alto contenido de antioxidantes. Pescados azules como salmón, sardina y atún, fuentes naturales de vitamina D y omega 3.

fuentes naturales de vitamina D y omega 3. Setas y champiñones , relacionados con una mejor respuesta inmunitaria.

, relacionados con una mejor respuesta inmunitaria. Caldos y sopas calientes, especialmente la sopa de pollo, que ayudan a la hidratación y alivian síntomas respiratorios.

La vitamina C es clave para mantener un sistema inmunológico fuerte y saludable. Foto: Freepik

Yogur natural y alimentos fermentados, que favorecen la salud intestinal.

Ajo y cebolla, conocidos por sus propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias.

y antiinflamatorias. Frutos secos y semillas como almendras, nueces y semillas de girasol, ricos en zinc y vitamina E.

Bebidas hidratantes como agua natural, infusiones de hierbas y agua de coco.

Batidos o smoothies naturales, útiles cuando no se tiene apetito por alimentos sólidos.

Además de una alimentación adecuada, la hidratación constante es fundamental, especialmente cuando hay fiebre o malestar general. Los especialistas también recomiendan consultar con un profesional de la salud antes de consumir suplementos, ya que su uso indebido puede generar efectos adversos.

Escuchar al cuerpo, descansar lo suficiente y mantener hábitos saludables sigue siendo una de las mejores estrategias para enfrentar la temporada de influenza y reducir el impacto de virus como la H3N2.

