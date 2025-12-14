Influenza A H3N2: ¿cómo se contagia la “súper gripe” y cuáles son las medidas de prevención?

El 12 de diciembre, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) dio a conocer la detección del primer caso en México del virus de influenza A H3N2, subclado K.

Influenza H3N2. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

La institución aclaró que la identificación de este caso no implica un riesgo inmediato para la población. En ese sentido, destacó que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) mantiene una supervisión constantepara identificar oportunamente cualquier nuevo contagio, como parte de las estrategias de prevención en salud pública.

Este tipo de influenza, conocida como “súper gripe”, ha generado atención en redes sociales tras el cierre temporal de escuelas en Reino Unido como medida preventiva.

#España



Los hospitales de #Cataluña están colapsados por el virus influenza A/H3N2, subtipo K.



pic.twitter.com/i0dJCt7lzn — Alerta Noticias UKR 24 (@UKR_token) December 6, 2025

¿Cómo se transmite la “súper gripe”?

El virus H3N2 se propaga de la misma forma que la influenza estacional. De acuerdo con autoridades sanitarias, el contagio ocurre principalmente a través de las gotas respiratorias que una persona infectada libera al toser, hablar o estornudar.

La influenza H3N2 se contagia de persona a persona, regularmente a través de gotitas de saliva. Foto: Pixabay

También puede transmitirse por contacto directo, como saludar de mano o besar, así como al tocar superficies contaminadas y posteriormente llevarse las manos a ojos, nariz o boca.

Lee también: Gripe H3N2: ¿qué vacunas protegen contra la "Súper Gripe"? Esto se sabe

Medidas para prevenir la influenza A H3N2

La vacunación es una de las principales herramientas para reducir el riesgo de infección. A ello se suman acciones cotidianas que ayudan a prevenir la influenza, como:

Lavarse las manos con frecuencia

con frecuencia Usar cubrebocas en espacios con alta concentración de personas

en espacios con alta concentración de personas Evitar el contacto cercano con personas enfermas

con personas enfermas Cubrirse al toser o estornudar

Desinfectar superficies y objetos de uso común

Lee también: Temporada de frentes fríos en México: ¿quién debe vacunarse contra influenza, Covid-19 y neumococo?

Síntomas de la influenza A H3N2

La influenza H3N2 suele iniciar de forma repentina y sus síntomas pueden confundirse con otros padecimientos respiratorios.Entre los más comunes se encuentran:

Fiebre alta

Dolor muscular y articular

Tos persistente

Dolor de cabeza

Congestión nasal

Estornudos

Pérdida del apetito

Cansancio extremo o malestar general

También te interesará:

¿Cuánto dura la carne en el congelador antes de que se dañe? Conoce la temperatura en qué se debe refrigerar

¿Espacio reducido? Así puede decorar tu casa en Navidad sin que luzca saturada

Navidad 2025: ¿por qué se le debe poner una vara de canela al arbolito? conoce el significado

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv