Influenza A H3N2: ¿cómo se contagia la “súper gripe” y cuáles son las medidas de prevención?

El 12 de diciembre, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) dio a conocer la detección del primer caso en México del virus de , subclado K.

Influenza H3N2. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
La institución aclaró que la identificación de este caso no implica un riesgo inmediato para la población. En ese sentido, destacó que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) mantiene una supervisión constantepara identificar oportunamente cualquier nuevo contagio, como parte de las estrategias de prevención en salud pública.

Este tipo de influenza, conocida como “súper gripe”, ha generado atención en redes sociales tras el cierre temporal de escuelas en Reino Unido como medida preventiva.

¿Cómo se transmite la “súper gripe”?

El virus H3N2 se propaga de la misma forma que la influenza estacional. De acuerdo con autoridades sanitarias, el contagio ocurre principalmente a través de las gotas respiratorias que una persona infectada libera al toser, hablar o estornudar.

La influenza H3N2 se contagia de persona a persona, regularmente a través de gotitas de saliva. Foto: Pixabay
También puede transmitirse por contacto directo, como saludar de mano o besar, así como al tocar superficies contaminadas y posteriormente llevarse las manos a ojos, nariz o boca.

Medidas para prevenir la influenza A H3N2

La vacunación es una de las principales herramientas para reducir el riesgo de infección. A ello se suman acciones cotidianas que ayudan a prevenir la influenza, como:

  • Lavarse las manos con frecuencia
  • Usar cubrebocas en espacios con alta concentración de personas
  • Evitar el contacto cercano con personas enfermas
  • Cubrirse al toser o estornudar
  • Desinfectar superficies y objetos de uso común

Síntomas de la influenza A H3N2

La influenza H3N2 suele iniciar de forma repentina y sus síntomas pueden confundirse con otros padecimientos respiratorios.Entre los más comunes se encuentran:

  • Fiebre alta
  • Dolor muscular y articular
  • Tos persistente
  • Dolor de cabeza
  • Congestión nasal
  • Estornudos
  • Pérdida del apetito
  • Cansancio extremo o malestar general

