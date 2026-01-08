Más Información

Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿dónde recoger la tarjeta para recibir el apoyo?

No es el bote de basura ni el inodoro: este es el objeto más sucio del hogar y así puedes limpiarlo

¿Qué es y cómo funciona Project AVA, el amigo digital de IA creado por Razer?

Descanso por cumpleaños: ¿qué países ya gozan de este beneficio y que propone México?

Cuesta de enero 2026: los mejores memes para sobrevivir al aumento de precios

, la iniciativa impulsada por el Gobierno de México continuará este 2026 con el objetivo de combatir el desempleo, mientras brinda las herramientas necesarias para que los jóvenes de 18 a 29 años adquieran experiencia laboral.

Los beneficiarios de este programa en 2026 tendrán acceso a capacitación gratuita en centros de trabajo y empresas durante 12 meses donde recibirán una beca mensual y seguro médico.

Cabe destacar que a partir del mes de enero, el apoyo económico que ofrece la beca incrementará un 13%, el cual se aplicará desde el primer pago del 2026 donde los beneficiarios recibirán $9,583 pesos.

Por este motivo, a continuación te diremos dónde podrán ir a recoger su tarjeta las personas que se acaban de integrar a este programa para recibir el apoyo económico.

Tarjeta del Banco Bienestar: ¿para qué programas sociales es necesario tramitarla y cómo proteger tus depósitos de manera más óptima. Foto: Banco del Bienestar
¿Dónde recoger la tarjeta para recibir el apoyo de Jóvenes Construyendo el Futuro?

La dispersión de la beca Jóvenes Construyendo el Futuro se realiza por medio de las tarjetas del y, quienes recientemente iniciaron su proceso de capacitación, deberán acudir a recogerla.

En las redes sociales del programa se compartió que por medio de la plataforma Jóvenes Construyendo el Futuro, los beneficiarios deberán estar al pendiente de la notificación que indica que pueden pasar a recoger la tarjeta con horario fecha.

Guía para saber dónde recoger la tarjeta Jóvenes Construyendo el Futuro

Recuerda que deberás tener a la mano documentación como CURP, INE o pasaporte.

  • Ingresar a la página Jóvenes Construyendo el Futuro con tu CURP.
  • Ve a la sección de “Entrega de tarjetas” para ver el punto de entrega que te corresponde.
  • Consulta el calendario y horario asignados según tu municipio o centro de capacitación.
  • Acude al módulo de entrega con identificación oficial (INE o pasaporte) y comprobante de registro.

En caso de no recibir la notificación, se deberá acudir directamente a las oficinas más cercanas o solicitar apoyo en los módulos de atención del programa.

