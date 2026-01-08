Eclipse Solar Anular: ¿se podrá ver en México el anillo de fuego? Esto se sabe

El 2026 se perfila como un gran año para la agenda astronómica, pues un nuevo evento está por suceder, se trata del Eclipse Solar Anular el cual captará la atención de la comunidad científica en los próximos días.

Este fenómeno astronómico es conocido popularmente como “anillo de fuego” por la forma en que la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol sin cubrirlo por completo, dejando visible un aro luminoso alrededor del disco lunar, generando una vista única que es uno de los sucesos más esperados por aficionados y expertos.

A continuación te explicaremos todos los detalles sobre este eclipse y si podrá verse desde México.

Foto: Jongsun Lee/Unsplash

¿Se podrá ver en México el eclipse anillo de fuego?

El primer eclipse solar de 2026 ocurrirá el próximo martes 17 de febrero, su hora de inicio será alrededor de las 11:42 UTC y concluirá cerca de las 14:27 UTC, con una duración total de más de cuatro horas.

De acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional de España, el Eclipse Solar Anular será visible parcialmente en Argentina, Chile y varias regiones del sur de África como Botsuana, Mozambique, Madagascar y Tanzania. Sin embargo la fase anular, en la que el anillo de fuego se apreciará de manera completa, sólo será visible desde la Antártida, zona por donde pasará el eje central de la sombra lunar.

(FOTO: europa press)

¿Qué es un eclipse solar anular?

Un eclipse solar anular sucede cuando la Luna se encuentra en su punto más alejado de la Tierra (apogeo). Debido a esta distancia, su tamaño aparente es menor y no logra tapar por completo al Sol. El resultado es un espectacular círculo de luz que rodea la silueta oscura de la Luna, conocido como anillo de fuego.

