Rosca de Reyes de Soriana: coleccionistas se reúnen para intercambiar figuras y video se viraliza en TikTok

Tras la tradicional partida de Rosca de Reyes, una peculiar convocatoria se viralizó en redes sociales, pues la tienda de autoservicio Soriana organizó un intercambio de las figuras coleccionables que salen en este pan.

Desde años pasados, esta tienda decidió dar un giro distinto a la costumbre de incorporar al Niño Dios en la rosca y sustituirlo por figuras de cerámica que conforman un nacimiento en miniatura.

La Rosca de Reyes es una tradición de origen español y adoptada en México. Foto: iStock

Coleccionistas se reúnen para intercambiar figuras de Rosca de Reyes de Soriana

Por medio de TikTok, el usuario @marvinbara documentó cómo fue el encuentro en una de las sucursales participantes, a donde arribaron familias con el objetivo de completar su nacimiento.

Las colecciones que traían las personas eran muy extensas con ángeles de varios colores, distintos animales de granja y hasta músicos, provocando sorpresa entre los asistentes que descubrieron figuras de años anteriores.

Como el encuentro fue organizado por la tienda, los gerentes les dieron un espacio en la zona de cafetería para que pudieran admirar a detalle sus colecciones y dialogar sobre los personajes que les hacían falta.

Para finalizar, por iniciativa del tiktoker compraron una rosca para compartir con los participantes de la dinámica y ver si salían más figuras para completar sus nacimientos.

En los comentarios, los internautas reaccionaron positivamente a la dinámica con decenas de comentarios:

"Q ue padre dinámica organizaron"

"Ahora ya no se intercambian tazos ni tarjetas de Pokémon sino nacimientos de Soriana"

"Ay que lindo, me recordó cuando intercambiamos los poderosísimos hielocos"

"Lugares donde me desearía haber estado"

"Que chido que el de tienda los invitó a pasar y lo más chido, que encontraron muchas piezas que les faltaban"

"Están bien chidos los monos de cerámica de la rosca"

