Júpiter cerca de la Tierra: ¿cuándo observar este fenómeno único del 2026?

A unos cuantos días del arranque del nuevo año, el 2026 no ha dejado de sorprender con una variedad de sucesos dignos de sacudir anímica y literalmente a diversos países y sociedades del mundo, así como con espectáculos nocturnos hipnotizantes.
Sabemos que enero no escatima en cuanto a fenómenos astronómicos, y luego de ofrecer la primera superluna del año y una lluvia de estrellas, el calendario del mes aún tiene varios regalos que presentar para los amantes de los astros, o simplemente a quienes desean mirar hacia arriba y maravillarse con estos fenómenos naturales.
¿Cuándo observar a Júpiter en oposición a la Tierra?
En los próximos días, Júpiter podrá verse mejor que en cualquier otro momento del 2026. De acuerdo con National Geographic, las noches del viernes 9 y sábado 10 de enero, el planeta gigante alcanzará la oposición, que es el periodo en el que la Tierra se ubica entre el quinto planeta y el Sol.
Este será el momento en el que Júpiter estará más cerca de nuestro planeta desde diciembre de 2024 y el fenómeno no volverá a ocurrir hasta el 2027.
Esta posición de Júpiter hará que parezca más grande y luminoso de lo habitual. Para observarlo es recomendable buscar en el este, cerca de la constelación de Géminis, al atardecer. Formará una pirámide con Sirio y el cinturón de Orión.
¿A qué hora alcanzará la oposición Júpiter?
Según información de Star Walk, el portal especializado en astronomía, el gigante gaseoso alcanzará su oposición exacta a las 2:34 de la madrugada del 10 de enero.
¿Cómo ver a Júpiter en oposición?
A simple vista, el planeta podrá observarse, apareciendo como una "estrella excepcionalmente brillante". Sin embargo, se recomienda el uso de binoculares o un telescopio pequeño para poder apreciar las cuatro lunas galileanas del cuerpo celeste.
Gracias a la cercanía de Júpiter durante estas noches y con la ayuda de un telescopio, también será posible observar las características bandas nubosas claras y oscuras del planeta, haciendo este el momento perfecto para disfrutar de la observación detallada o para capturar imágenes excepcionales de uno de los gigantes del sistema solar.
