Ciclogénesis explosiva: ¿qué es, cómo se forma y por qué tiene en alerta a Europa?

El invierno en Europa ha mostrado su rostro más severo. La combinación de nieve, placas de hielo y temperaturas bajo cero ha alterado la vida cotidiana en varios países, provocando accidentes, cierres de infraestructuras y una creciente preocupación ante la llegada de un nuevo fenómeno meteorológico de alto impacto.

Un camino con nieve en Fráncfort, Alemania, el 7 de enero del 2026. Foto: AP

En París, la jornada comenzó bajo un espeso manto blanco que transformó por completo el paisaje urbano. Las escuelas suspendieron actividades y varios servicios públicos redujeron su funcionamiento. Aunque la imagen invernal resultó llamativa, el frío extremo complicó los desplazamientos y colapsó la rutina diaria de miles de personas.

Mientras gran parte del continente intenta recuperarse, los servicios meteorológicos de Europa han emitido alertas por la aproximación de la borrasca Goretti, un sistema que, según los expertos, presentará un proceso conocido como ciclogénesis explosiva. Pero ¿qué significa este fenómeno? Aquí te lo explicamos.

¿Qué es la ciclogénesis explosiva?

La ciclogénesis explosiva es un término meteorológico que describe el fortalecimiento acelerado de una borrasca. Este proceso ocurre cuando la presión atmosférica desciende de forma brusca en pocas horas, lo que provoca un incremento en la intensidad del viento, las lluvias y, en algunos casos, las nevadas.

París amanece este miércoles cubierta de nieve. Foto: EFE

En el contexto europeo, estas borrascas cumplen una función similar a la de los ciclones en otras latitudes. Suelen formarse durante el invierno en el Atlántico Norte y pueden generar temporales de gran intensidad al desplazarse hacia el continente.

¿Cómo se forma la ciclogénesis explosiva?

Los sistemas de baja presión se caracterizan por una circulación de vientos alrededor de un núcleo central. Cuando este sistema se intensifica de manera extraordinariamente rápida, libera una gran cantidad de energía atmosférica en muy poco tiempo.

🌀💥 La borrasca #Goretti se va a desarrollar en el Atlántico Norte y sufrirá un proceso de rápida profundización conocido como ciclogénesis explosiva.



🗺️ Como se puede apreciar su centro no pasa por España ero el norte sí caerá dentro del radio de acción de sus frentes… pic.twitter.com/Tlcmwj2qSs — Meteored España (@MeteoredES) January 7, 2026

En el caso de la ciclogénesis explosiva, los pronósticos apuntan a una caída acelerada de la presión atmosférica, lo que favorece ráfagas de viento más violentas y precipitaciones abundantes a lo largo de su trayectoria.

¿Por qué tiene en alerta a Europa?

La evolución de la borrasca Goretti mantiene en alerta meteorológica a varios países de Europa. De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), su impacto dejará episodios de niebla, lluvias persistentes y un fuerte temporal marítimo en el mar Cantábrico, donde el oleaje podría alcanzar alturas considerables.

