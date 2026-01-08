¿Quién es Julián Mazoy, el periodista mexicano retenido en Venezuela?

El periodista mexicano Julián Mazoy fue retenido por autoridades venezolanas tras ingresar al país sudamericano, a través de la frontera con Colombia. Posteriormente, fue liberado tras 17 horas de permanecer detenido.

Por medio de la plataforma X, el periodista anunció su liberación, y la de su otro compañero, tras estar retenido “por el delito de ser periodista”.

“Después de 17 horas de estar retenidos ilegalmente por el delito de ser periodistas en territorio venezolano, por fin hemos sido liberados el periodista Jeff Martínez y yo. 17 horas sin poder hablar con nuestras familias, 17 horas con la intención de sostenernos cantidades infinitas más de tiempo, si no hubiera sido por las redes sociales”, expresó.

Lee también Tras 17 horas, autoridades venezolanas liberan a periodista mexicano Julián Mazoy; “por ahora estoy bien”, dice

Aunado a ello, aseveró: “Un abrazo a todos, estoy bien, gracias por la presión que ejercieron para que el gobierno venezolano se hubiera obligado a soltarnos y que solamente por eso, solamente por eso se detuvo esta pesadilla”.

La historia completa en otro momento. Por ahora: estoy bien. pic.twitter.com/hPaFao4Jlc — Julián Mazoy (@MazoyJulian) January 8, 2026

¿Quién es Julián Mazoy?

Julián Mazoy es un periodista que labora para SDP Noticias y Radio Fórmula Sonora.

Aunado a ello, el periodista mexicoamericano cuenta con más de 342 mil seguidores en TikTok, donde se encarga de informar sobre los hechos que suceden en México.

Lee también "Sobre aprender a diseccionar cerdos fetales"; el poema que marcó la carrera de Renée Nicole, mujer asesinada por ICE en Minneapolis

Por medio de una entrevista con Radio Fórmula, el periodista mexicano aseguró que “de un segundo para otro nos pidieron que firmáramos un documento, fuimos expulsados durante 10 años de Venezuela”.

Asimismo, detalló: “Tenían una frase ellos, que quizás es irónica, me preguntaban por qué estás intentando hacer esto. Y hay una frase colgada en la oficina de inmigración en donde Nicolás Maduro, dice: ‘no nací el día de los cobardes’”, finalizó.

#EXCLUSIVA I “No nací el Día de los Cobardes”: Así, con una frase del mismo Nicolás Maduro, el periodista de Grupo Fórmula, Julian Mazoy (@MazoyJulian), explica su intento de entrar a Venezuela, mismo que le valió 17 horas en detención y ser vetado del país por 10 años.… pic.twitter.com/Jl0wDhR7O2 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) January 8, 2026

También te interesará:

¿Cómo podar la flor de Nochebuena para que sobreviva después de las fiestas? Guía paso a paso

Beca Rita Cetina 2026: ¿cuáles son los requisitos para el registro? Sigue el paso a paso

Calendario SEP: ¿cuándo terminan las vacaciones de invierno? Conoce la fecha del regreso a clases

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aosr