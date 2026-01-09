Más Información

El alcalde de Coyoacán, , informó que tras la registrada en un edificio de la , la prioridad de su administración es salvaguardar la vida humana, así como la atención integral a las personas afectadas.

“He girado instrucciones precisas. Primero, para atender a las personas; salvaguardar la vida humana es prioridad para este gobierno. Por eso, he girado instrucciones precisas para que todas las áreas del gobierno atiendan esta ”, señaló el edil.

Gutiérrez Aguilar destacó que se brinda apoyo total a las personas lesionadas, así como acompañamiento médico y jurídico, con el fin de que las y los vecinos afectados cuenten con respaldo legal ante los daños sufridos en sus viviendas.

Foto: Alcaldía de Coyoacán

Indicó que la alcaldía permanecerá en el sitio hasta que la emergencia quede completamente atendida, garantizando seguimiento permanente a las personas afectadas, siempre en coordinación con las autoridades capitalinas.

De igual forma, se informó que en caso de ser necesario se instalará un refugio en el gimnasio Ajusco, para recibir y atender a vecinos afectados por la explosión de este viernes.

