El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, informó que tras la explosión de gas registrada en un edificio de la colonia Paseos de Taxqueña, la prioridad de su administración es salvaguardar la vida humana, así como la atención integral a las personas afectadas.

“He girado instrucciones precisas. Primero, para atender a las personas; salvaguardar la vida humana es prioridad para este gobierno. Por eso, he girado instrucciones precisas para que todas las áreas del gobierno atiendan esta emergencia”, señaló el edil.

Gutiérrez Aguilar destacó que se brinda apoyo total a las personas lesionadas, así como acompañamiento médico y jurídico, con el fin de que las y los vecinos afectados cuenten con respaldo legal ante los daños sufridos en sus viviendas.

Leer también: Fase 1 de Contingencia Ambiental: se aplicaron 341 sanciones a vehículos; la mayoría, por circular en día u horario restringido, informa Sedema

Foto: Alcaldía de Coyoacán

Indicó que la alcaldía permanecerá en el sitio hasta que la emergencia quede completamente atendida, garantizando seguimiento permanente a las personas afectadas, siempre en coordinación con las autoridades capitalinas.

De igual forma, se informó que en caso de ser necesario se instalará un refugio en el gimnasio Ajusco, para recibir y atender a vecinos afectados por la explosión de este viernes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr