Suspenden Contingencia por Ozono en el Valle de México; condiciones ambientales mejoraron

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informa que y sus medidas a partir de las 18:00 horas del día de hoy, tras 24 horas de ser activada.

En un comunicado expresó que hubo una mejoró por la disminución de la estabilidad atmosférica y el incremento del viento a partir de las 16:00 horas, lo que ayudó a reducir los niveles de ozono de forma continua, registrando a las 18:00 horas concentraciones horarias dentro de norma.

Indicó que para mañana sábado, los modelos de pronóstico indican que el sistema de alta presión se alejará del Valle de México, por lo que se esperan mejores condiciones para la dispersión de los contaminantes.

La población podrá mantenerse informada, consultando el Índice AIRE Y SALUD en la página web: www.aire.cdmx.gob.mx y en la aplicación AIRE.

