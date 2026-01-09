Más Información

Detienen a secretaria particular de Grecia Quiroz; está ligada al asesinato de Carlos Manzo

Ella es Yesenia Méndez, secretaria particular de Grecia Quiroz y encargada del despacho de Uruapan; es ligada al asesinato de Carlos Manzo

Congresistas demócratas de EU rechazan amenazas de Trump sobre intervención militar en México; envían carta a Marco Rubio

Raúl Rocha se mantiene como testigo colaborador de la FGR; continúa prófugo de la justicia

Este es el video que grabó agente de ICE antes de matar a mujer en Minnesota; "su vida estaba en peligro y disparó", reitera JD Vance

Tren Interoceánico: Sobreviviente relata caos, heridos y dos horas de espera tras descarrilamiento; fue una experiencia "siniestra y dolorosa"

Autoridades de la Ciudad de México compartieron el más reciente balance de los animales rescatados del en el que se informó que 304 perros se encuentran en el refugio del Ajusco, 371 en las instalaciones de la de la Policía capitalina y 183 en el albergue temporal de la Utopía Gustavo A. Madero.

Los 37 gatos que estaban en el Refugio Franciscano se encuentran , afirmó la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ).

Los tres espacios que albergan a los 858 caninos que fueron rescatados el 7 de enero pasado están bajo supervisión de autoridades de la Ciudad de México.

La FGJ precisó que previo al operativo de rescate se habían contabilizado 936 mascotas, pero 21 fallecieron antes del 7 de enero. Foto: Especial
La FGJ precisó que previo al operativo de rescate se habían contabilizado 936 mascotas, pero 21 fallecieron antes del 7 de enero. Foto: Especial

La FGJ también precisó que previo al operativo de rescate se habían contabilizado 936 mascotas.

De estas, 21 fallecieron antes del 7 de enero (19 perros y 2 gatos), debido a su estado de salud.

Además de que 57 fueron hospitalizados (20 caninos y 37 felinos).

La Fiscalía dijo que el predio del Refugio Franciscano no fue asegurado y no hay interés de parte de la FGJ ni del Gobierno capitalino en él.

Asimismo, aseguró que la posesión del inmueble corresponde al proceso civil en curso ante las instancias competentes.

