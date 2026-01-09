Autoridades de la Ciudad de México compartieron el más reciente balance de los animales rescatados del Refugio Franciscano en el que se informó que 304 perros se encuentran en el refugio del Ajusco, 371 en las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal de la Policía capitalina y 183 en el albergue temporal de la Utopía Gustavo A. Madero.

Los 37 gatos que estaban en el Refugio Franciscano se encuentran hospitalizados, afirmó la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ).

Los tres espacios que albergan a los 858 caninos que fueron rescatados el 7 de enero pasado están bajo supervisión de autoridades de la Ciudad de México.

La FGJ precisó que previo al operativo de rescate se habían contabilizado 936 mascotas, pero 21 fallecieron antes del 7 de enero. Foto: Especial

La FGJ también precisó que previo al operativo de rescate se habían contabilizado 936 mascotas.

De estas, 21 fallecieron antes del 7 de enero (19 perros y 2 gatos), debido a su estado de salud.

Además de que 57 fueron hospitalizados (20 caninos y 37 felinos).

La Fiscalía dijo que el predio del Refugio Franciscano no fue asegurado y no hay interés de parte de la FGJ ni del Gobierno capitalino en él.

Asimismo, aseguró que la posesión del inmueble corresponde al proceso civil en curso ante las instancias competentes.

